कमल के फूल की चाय शरीर से निचोड़ कर बाहर निकाल देगी ये रोग, जान लें इसे बनाने का तरीका

Lotus Flower Tea Benefits: कमल के फूल देखने में जितने सुंदर होते हैं, इनकी चाय उससे भी ज्यादा पीने में सेहत के लिए गुणकारी मानी जाती है. कमल के फूल की चाय पीने से कई रोग दूर हो सकते हैं. यहां तक की ये त्वचा के लिए भी फायदेमंद होती है. कमल के फूल की चाय के फायदे पढ़ने के बाद आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे और इसे अपनी डाइट में शामिल करने से नहीं रोक पाएंगे. तो आइए जानते हैं कमल के फूल की चाय के फायदे (Lotus Flower Fayde) क्या हैं और इसे बनाने की विधि .

कमल के फूल की चाय पीने के फायदे (Kamal Ke Phool Ke Chai Ke Fayde)

पेट की जलन से मिले आराम

पेट में जलन या दर्द होने पर अगर कमल के फूल की चाय पी जाए तो दर्द से आराम मिलता है. इसके अलावा पीरियड्स के दौरान अगर महिलाएं ये चाय पी लें तो पीरियड का दर्द दूर हो जाता है.

तनाव करे दूर

जिन लोगों को तनाव रहता है, उन्हें कमल के फूल की चाय जरूर पीनी चाहिए. इस फूल के पत्तों में एपोमोर्फिन और न्यूसीफेरिन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं. इतना ही नहीं ये चाय पीने से नींद अच्छी आती है और शरीर को आराम भी मिलता है.

हृदय के लिए उत्तम

कमल के फूल की चाय दिल के लिए भी कारगर मानी जाती है. इस चाय को पीने से दिल सेहतमंद रहता है. कमल के फूल में विटामिन बी, सी और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं. इन तत्वों को हृदय के लिए लाभाकारी माना जाता है.

सूजन करे कम

कमल की पत्तियों में मौजूद सूजन को कम करने में मदद करते हैं. इस चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि त्वचा को ग्लो प्रदान करते हैं.

आइए अब जान लेते हैं कमल के फूल की चाय कैसे बनाई जाती है.

कमल के फूल की चाय कैसे बनाई जाए

एक पैन में दो कप पानी डालकर इसे गैस पर रखें दें. इस पानी के अंदर एक कमल का फूल डाल दें. कम से कम 10 मिनट तक उबालें, फिर गैस बंद कर दें. इस पानी को ठंडा कर लें. फिर छानकर पी लें. दिन में दो बार 25-25 ML कमल के फूल की चाय पी लें.

अगर आपको चाय पसंद नहीं तो इस फूल को सूखाकर इसका पाउडर बना सकते हैं. इस पाउडर को एक गिलास पानी के साथ ले लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)