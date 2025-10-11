कम पैसे में डॉक्टर कैसे बने? दुनिया में कहां-कहां सस्ती है MBBS की पढ़ाई...

Sasta MBBS Kha Par Hai: अमूमन मां-बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनें. लेकिन कई बार कुछ लोगों का सपना इसलिए पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी के कारण ये सपना पूरा नहीं हो पाता है. खासकर बात करें MBBS की पढ़ाई की तो इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है. बात करें इंडिया की तो प्राइवेट कॉलेजों की तो यहां पर इस कोर्स की फीस 3 लाख से 25 लाख रूपए तक होती है. और ये फीस एक साल की होती है. वहीं बात करें सरकारी कॉलेजों की यो 10 हजार से 50 हजार के बीच होती है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में एडमीशन लेना इतना आसान नहीं होता है. इसके लिए अच्छे स्कोर होना जरूरी है जो कि आसान नहीं है. ऐसे में लोग विदेश से MBBS करने की सोचते हैं.

बाहर से MBBS करने के बाद भारत में क्या करना पड़ता है?

बता दें कि भारत के कंपेयर में विदेश से MBBS करने का खर्चा काफी कम होता है. जैसे जर्मनी, फिलीपींस, कजाकिस्तान और चीन में भारत की तुलना में MBBS का कोर्स सस्ता होता है. आइए जानते हैं वो देश जिनसे आप MBBS कर सकते हैं. हालांकि एक बात जो आपको याद रखनी है कि बाहर से MBBS कर के आने के बाद आपको भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ( FMGE) की परीक्षा देनी होती है.

कब होती है फॉरेन मेडिकल की परीक्षा

बता दें कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की परीक्षा पास करने के बाद ही भारत में आप डॉक्टरी कर सकते हैं. इस एग्जाम को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है. यह परीक्षा साल में दो बार होती है. एक जून महीने में और दूसरी दिसंबर के महीने में.

भारत में करनी पड़ती है इंटर्नशिप

आपको बता दें कि एफएमसी परीक्षा को पास करने के बाद आपको भारत में एक साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है. जो कि करना बहुत जरूरी है.

किन देशों में कम है एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्चा

रूस

बता दें कि रूस में भारत की अपेक्षा मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा बहुत कम है. इस वजह से अमूमन स्टूडेंट रूस को चुनते हैं. दूसरे देशों की तुलना में रूस में पढ़ाई सस्ती होती है. हालांकि यहां पर भी एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ता है. बता दें कि रशिया में एमबीबीएस का लगभग खर्चा 29 से 30 लाख रुपए होता है.

चीन

चीन में भी एमबीबीएस की पढ़ाई भारत की तुलना में सस्ती होती है. कई भारतीय स्टूडेंट्स चीन से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं. यहां पर एमबीबीएस का कोर्स 6 साल का होता है. जिसमें 5 साल पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल होती है. बता दें कि चीन में भारतीयों के एमबीबीएस करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये विदेशी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देता है. यहां पर एमबीबीएस का खर्चा 29 से 30 लाख आता है.

फिलीपींस

फिलीपींस में भी MBBS की पढ़ाई काफी सस्ती मानी जाती है. यहां पर MBBS की पढ़ाई का खर्चा 20 से 22 लाख रुपए होता है. फिलीपींस में ये कोर्स 5.5 से 6.5 लाख तक होता है. फिलीपींस के मेडिकल कॉलेजों में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के जरिए ही एडमीशन मिलता है.

कजाकिस्तान

कजाकिस्तान में भी मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है. यहां पर इस पढ़ाई का कुल खर्चा 25 लाख रुपए में हो जाती है. यहां पर आपको MBBS करने के लिए 12 वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होना चाहिए.

