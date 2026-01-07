सावधान! कान में तेल डालना पड़ सकता है भारी, बहरेपन और गंभीर संक्रमण का बढ़ जाता है खतरा

Kaan Me Tel Dalna Chaiye Ya Nahi: भारतीय घरों में कान में दर्द या खुजली होने पर सरसों या नारियल का तेल डालना एक पुराना और बहुत ही कॉमन नुस्खा है. कई लोग कानों को अच्छी तरह से साफ करने के लिए भी कान में नियमित तौर पर तेल डालते हैं. लेकिन सालों से चला आ रहा ये नुस्खा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और ईएनटी (ENT) एक्सपर्ट की तरफ से बेहद खतरनाक मान जाता है. बता दें कि बिना डॉक्टरी सलाह के कान में तेल डालना न केवल आपके सुनने की क्षमता पर असर डाल सकता है, बल्कि ये कान के पर्दे पर भी असर डाल सकता है.

कान में तेल डालने के नुकसान?

1. कान में तेल डालने से इंफेक्शन और ऑटोमाइकोसिस का खतरा बढ़ सकता है. क्योंकि कान में तेल डालने से वहां नमी बढ़ जाती है. नमी की वजह से वहां फंगस और बैक्टीरिया के पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इससे ऑटोमाइकोसिस (Otomycosis) जैसी बीमारी हो सकती है, जो कान के अंदरूनी हिस्से में फंगल इंफेक्शन पैदा करती है.

2. अमूमन लोग कान को साफ करने के लिए उसमें तेल डालते हैं. लेकिन ऐसा करना बिल्कुल उल्टा असर डालता है. दरअसल कान में तेल डालने से गंदगी और धूल कान में ज्यादा जमा होती है. जब हम बाहर निकलते हैं, तो हवा में पाए जाने वाले धूल और पॉल्यूशन के कण कान के अंदर चिपक जाते हैं. इससे मैल कान के और अंदर चला जाता है, जिससे कान बंद होने की समस्या भी बढ़ सकती है.

3. बता दें कि कान के पर्दे एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है. अगर आप कान में कच्चा तेल या अशुद्ध तेल डालते हैं तो उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म तत्व पर्दे पर दबाव डालते हैं या वहां सूजन पैदा कर सकते हैं. कई मामलों में, इससे कान से पस (Pus) निकलने की समस्या शुरू हो जाती है.

इन स्थितियों में भूलकर भी न करें ये गलती

बच्चों के कान बहुत छोटे होते हैं. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के उनके कानों में तेल ना डालें.

कान में खुजली या दर्द अक्सर एलर्जी या फंगस के कारण होती है, ऐसे में तेल डालने से ये समस्या और ज्यादा बिगाड़ सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)