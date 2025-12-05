रोज गुड़ खाने से कौन सी बीमारी होती है?

Jyada Gud Khane Se Kya Hoga: गुड़ स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है, यही कारण है लोग इसे स्वाद-स्वाद में ज्यादा खा जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं न जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसी ही रोजाना ज्यादा मात्रा में गुड़ खाना हानिकारक हो सकता है. स्वाद के चक्कर में या 'यह तो हेल्दी है' सोचकर अगर आप भी इसे ज्यादा खा रहे हैं तो आज से बदल लें अपनी यह आदत. यहां जानें गुड़ का अधिक सेवन क्यों नुकसानदायक है?

रोज गुड़ खाने से क्या नुकसान होता है?

ब्लड शुगर: गुड़ प्राकृतिक जरूर है, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होति है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन खून में शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरा बढ़ सकता है. यह लंबे समय तक ब्लड शुगर को अस्थिर भी कर सकता है.

वजन: गुड़ में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. रोजाना ज्यादा गुड़ खाने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है, जिससे वजन बढ़ना सकता है. इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें गुड़ का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

पाचन: ज्यादा मात्रा में गुड़ खाने से पेट में गैस, पेट फूलना और अपच जैसी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है. इसकी गर्म तासीर कुछ लोगों को एसिडिटी का कारण भी बन सकती है. अगर किसी का पाचन तंत्र पहले से कमजोर है, तो ध्यान रखें ज्यादा गुड़ खाना परेशानी को और बढ़ा सकता है.

दांत: गुड़ खाने में चिपचिपा होता है और दांतों में आसानी से चिपक सकता है, जिससे कैविटी, मसूड़ों में सूजन और दांतों में सड़न की समस्या बढ़ सकती है. अगर आप ज्यादा गुड़ खाते हैं तो आपको दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)