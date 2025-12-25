विज्ञापन
बुलेटप्रूफ बस, भीड़ का सैलाब और साथ आई बिल्ली... खालिदा जिया के बेटे का बांग्लादेश में ऐसे हुआ स्वागत

Tarique Rahman Returns Bangladesh: बांग्लादेश में लंबे समय तक शासन करने वाले परिवार के उत्तराधिकारी और मौजूदा वक्त में यहां की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी के नेता, तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद वतन लौट आए हैं.

Tarique Rahman Returns Bangladesh: 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान
  • BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ
  • तारिक रहमान बीमार पूर्व PM खालिदा जिया के पुत्र हैं और आगामी आम चुनावों में PM के प्रमुख दावेदार माने जा रहें
  • एयरपोर्ट से मंच तक पहुंचने के लिए तारिक को भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच बुलेटप्रूफ बस द्वारा ले जाया गया
बांग्लादेश में हजारों लोग गुरुवार, 25 दिसंबर को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए. यह मौका उनके लिए खास था क्योंकि तारिक रहमान लंदन में 17 साल से अधिक के आत्म-निर्वासन के बाद आज ढाका पहुंचे. 60 साल के तारिक रहमान बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और वे फरवरी 2026 में होने जा रहे आम चुनावों में प्रधान मंत्री के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं.

लंदन से अपनी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान के साथ लौटे रहमान का स्वागत करने के लिए BNP समर्थकों और पार्टी नेताओं ने बनानी एयरपोर्ट रोड से ढाका एयरपोर्ट की ओर पैदल मार्च किया.

एक खास बात थी कि द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, परिवार की पालतू बिल्ली, जीबू भी तारिक रहमान के साथ लंदन से आई है. इसके अलावा तारिक के दो करीबी सहयोगी, अब्दुर रहमान सनी और कमाल उद्दीन भी इस प्लेन में थे और वे ढाका आए हैं.

बुलेटप्रूफ बस से निकले तारिक रहमान

लैंडिंंग के बाद, एयरपोर्ट पर BNP स्थायी समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. यहां से निकलकर तारिक रहमान एक स्पेशल बुलेटप्रूफ बस में बैठकर निकले और दोपहर करीब 2:40 बजे उस 300 फीट के मंच तक पहुंचे जहां वे भाषण देंगे. लोगों का हुजूम इतना था कि तारिक को एयरपोर्ट से मंच क्षेत्र तक पहुंचने में दो घंटे से अधिक समय लगा. बस में तारिक की पत्नी और बेटी नहीं थी. उन्हें कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट से सीधे घर ले जाया गया.

बांग्लादेश के सुरक्षा बलों के सदस्यों ने तारिक को ले जा रही बस के चारों ओर घेरा बना रखा था और बस धीरे-धीरे मंच की ओर गई. पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण बस बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी. बस के सामने वाले हिस्से में खड़े होकर तारिक ने इकट्ठे समर्थकों को बार-बार हाथ हिलाया और अभिवादन किया. नेताओं और कार्यकर्ताओं ने "तारिक ज़िया" के नारे लगाए, जिससे पूरा इलाका नारों से गूंज उठा.

द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि BNP का वरिष्ठ नेतृत्व और प्रमुख हस्तियां मंच पर मौजूद रहेंगी, लेकिन केवल रहमान ही भीड़ को संबोधित करेंगे. पार्टी को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में करीब 50 लाख लोग जुटेंगे.

इससे पहले तारिक रहमान ने उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉल करके अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस को शुक्रिया कहा. उन्होंने एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में ली गई एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वह अपनी सास सैयदा इकबाल मंद बानू और पत्नी जुबैदा रहमान के साथ बैठे हुए फोन पर बात कर रहे हैं.

अपने भाषण के बाद, रहमान अपनी बीमार मां, पूर्व पीएम जिया से मिलने एवरकेयर अस्पताल जाएंगे, जिनका वहां एक महीने से अधिक समय से इलाज चल रहा है. अपनी मां से मुलाकात के बाद रहमान फिरोजा नाम के अपने पारिवारिक घर जाएंगे जो गुलशन-2 में है, ढाका पुलिस ने हाई-प्रोफाइल रैली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं. बांग्लादेश छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद हिंसा से जूझ रहा है.

