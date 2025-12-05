सुबह-सुबह खाली पेट अदरक का पानी पीने से क्या होता है? पूरा फायदा उठाने के लिए कैसे बनाएं अदरक पानी?

विज्ञापन
Ginger Pani Ke Fayde: यहां जानें रोजाना अदरक वाला पानी पीने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना क्यों एक अच्छा निर्णय है.

Read Time: 3 mins
Ginger Pani Ke Fayde: अदरक वाली चाय तो लगभग सभी ने पी होगी, लेकिन क्या कभी आपने अदरक वाला पानी ट्राई किया है? यह एक ऐसा असरदार घरेलू नुस्खा है जो सर्दी और खांसी से लेकर पाचन तक से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मददगार है. इसे बनाना भी बेहद आसान है. बस पानी में ताजा अदरक के टुकड़े डालकर थोड़ा उबाल लें और हल्का गुनगुना होने पर पी लें. ऐसे में अगर आप सुबह खाली पेट अदरक वाला पानी पीते हैं तो शरीर को और कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं. यहां जानें रोजाना अदरक वाला पानी पीने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना क्यों एक अच्छा निर्णय है.

पाचन: अदरक वाला पानी पेट में बनने वाले पाचक रसों को बढ़ाता है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है और गैस, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता. अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं तो यह पानी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

इम्यूनिटी: अदरक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बेहद मददगार हैं. ऐसे में अगर आप रेगुलर इस पानी को पीते हैं तो सर्दी-खांसी, गले में खराश और वायरल संक्रमण से दूर रह सकते हैं. यह शरीर में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है.

वजन: अदरक में मौजूद थर्मोजेनिक गुण शरीर के मेटाबॉलिज़्म रेट को बढ़ाते हैं, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है और सुबह अदरक वाला हल्का गरम पानी पीने से भूख भी कंट्रोल में रहती है और वजन कम करने की प्रक्रिया तेज होती है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो यह पानी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

अदरक का पानी कैसे बनाते हैं?

बस पानी में ताजा अदरक के टुकड़े डालकर थोड़ा उबाल लें और हल्का गुनगुना होने पर पी लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

