बाजार में बिक रहा नकली गुड़, सिर्फ रंग देखकर आप कर सकते हैं सही-गलत की पहचान

Asli Gud Kaisa Hota Hai: गुड़ आयरन, कैल्शियम और कई अन्य मिनरल्स से भरपूर है, जो शरीर को ताकत और ऊर्जा देने में मदद करते हैं, लेकिन इसकी ज्यादा डिमांड होने के कारण बाजार में मिलावट वाला गुड़ ज्यादा मिल रहा है, अक्सर हम इस मिलावटी दौर में गुड़ की पहचान नहीं कर पाते और अनजाने में नकली गुड़ घर ले आते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि असली गुड़ की पहचान कैसे करें? तो स्टोरी में बने रहिए. हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका उपयोग कर आप ये पता लगा सकते हैं गुड़ असली है या नकली?

बाजार में बढ़ रही मिलावट से बचने के लिए गुड़ की जांच कैसे करें?

रंग से पहचानें: असली गुड़ की तुलना में नकली गुड़ अक्सर बहुत काला या बहुत हल्का भूरा रंग का होता है. वहीं, असली गुड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है. वहीं, नकली गुड़ की बात करें तो वह ज्यादा सख्त होता है. स्वाद से पता लगा सकते हैं: जहां असली गुड़ का स्वाद ना ज्यादा मीठा और ना ही ज्यादा फीका होता है. वहीं, नकली गुड़ खाने में मीठा होता है. इसे खाते समय हल्का सा रासायनिक स्वाद भी महसूस हो सकता है. आप इसे चखकर आसानी से पहचान सकते हैं. घुलने का तरीका: असली गुड़ पानी में धीरे-धीरे घुलता है. मिलावटी गुड़ में शुगर क्रिस्टल की मात्रा होने पर ये सतह पर चिपका हुआ नजर आएगा. खुशबू से पता लगा सकते हैं: असली गुड़ में हल्की खुशबू होती है. नकली गुड़ में कोई प्राकृतिक गंध नहीं होती या उसमें केमिकल जैसी खुशबू आ सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)