बच्चा जिद्दी हो तो क्या करना चाहिए? बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? पाएं सवालों के जवाब | कैसे बनाएं बच्चे को समझदार

बच्चों के माता-पिता अक्सर बचपन के नखरे और जिद भरे रवैये से जूझते हैं. अगर आप उनमें से एक हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे टिप्‍स जिन्‍हें अपनाकर आप अपने जिद्दी बच्‍चे को समझदार बना सकते हैं. तो देर किस बात की चलिए समझते हैं कि जिद्दी बच्चे से कैसे निपटें.

हर बच्‍चा जो किसी चीज के लिए रो रहा है वह जिद्दी हो यह जरूरी नहीं. कई बार जब आप जबरन अपनी पसंद उन पर थोपते हैं, तो वह कमजोर होने के चलते रोकर ही उससे मना करते हैं या अपना विरोध जताते हैं. तो अपनी पसंद नापसंद का ख्‍याल करने वाला बच्‍चा सजग है, जिद्दी नहीं. ऐसे में कोई भी कड़ा कदम उठाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपका बच्चा जिद्दी है या दृढ़ निश्चयी. मजबूत इरादों वाले बच्चे अत्यधिक बुद्धिमान और रचनात्मक हो सकते हैं. वे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जो विद्रोह के रूप में सामने आ सकते हैं. वहीं दूसरी ओर जिद्दी बच्चे अपनी बात पर अड़े रहते हैं और आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते.

सबसे पहले तो आप भी इस बात को समझें कि बच्चों में जिद्दीपन स्वाभाविक है, लेकिन अब दूसरी बात ये कि स्‍वाभाविक होने से भी माता-पिता की मुश्किलें कम नहीं हो जातीं. बच्‍चे हर बात पर जिद करते हैं सोने जाना, नहाना या खाना जैसे नॉर्मल कामों के लिए भी उन्‍हें बहुत समझाना पड़ता है और कई बार तो बहस तक बात पहुंच जाती है. हर दिन इससे निपटना मुश्‍किल लगता है. ऐसे में जब भी बच्‍चा जिद के बाद कोई का कर दे तो इस तरह से उसकी सराहना करें क‍ि उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो. और यह आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करेगा. उनकी कड़ी मेहनत और अच्छे व्यवहार की सराहना करते रहें.

किसी उद्दंड, चिल्लाने वाले बच्चे पर चिल्लाना माता-पिता और बच्चे के बीच की सामान्य बातचीत को झगड़े में बदल देगा. आपका बच्चा आपकी प्रतिक्रिया को मौखिक लड़ाई के निमंत्रण के रूप में ले सकता है. इससे हालात और खराब ही होंगे. शांत रहने के लिए जो हो से वह करें - ध्यान करें, व्यायाम करें, या संगीत सुनें. घर पर शांत या आरामदायक संगीत बजाएं ताकि आपके बच्चे भी सुन सकें. कभी-कभी अपने बच्चे का पसंदीदा संगीत बजाएं.

How do you deal with a stubborn child? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने, तो पहले आपको उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहना होगा.