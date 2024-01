झुर्रियां कैसे कम करें? पद्मश्री Shahnaz Husain ने दिए टिप्स, झुर्रियां हैं तो गायब हो जाएंगी, नहीं हैं तो कभी नहीं आएंगी!

झुर्रियों के लिए घरेलू उपाय | झुर्रियों का इलाज | How to remove wrinkles?

How can I make my face wrinkle free? चेहरा डल और बूढ़ा दिखने लगे, तो मतलब आपके चेहरे पर झुर्रियां (Causes of wrinkles) होने लगी हैं. जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी त्वचा कोलेजन (Skin Collagen) और इलास्टिन का उत्पादन कम करने लगती है. डिहाइड्रेशन, मॉइश्चर की कमी, स्ट्रेस और एन्वायरमेंटल एक्सपोजर के कारण ये प्रोटीन्स छीनने लगते हैं. 30 की उम्र के बाद स्किन केयर (Skin Care) बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है. अगर आपने इसके पहले अपने स्किन पर ज्यादा ध्यान न दिया हो तो भी 30 के बाद (30 ke baad Skin Care) उसपर ध्यान देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी त्वचा से ही सबसे पहले हमारी उम्र का पता चलता है और अगर इस उम्र में उसकी केयर न की गई तो हमारा चेहरे पर जल्दी बुढापा दिखने लगता है. रात में क्रीम लगाकर सोने की आदत भी सही नहीं है.