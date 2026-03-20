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तनाव कम करने और नींद बेहतर करने में मदद करती है यह खास जड़ी-बूटी

Jatamansi Ke Fayde: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और नींद से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में लोग प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. इन्हीं में से एक खास जड़ी-बूटी है जटामांसी. यह एक औषधीय पौधा है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है. चलिए जानते हैं इसके फायदों के बारे में.

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तनाव कम करने और नींद बेहतर करने में मदद करती है यह खास जड़ी-बूटी
Jatamansi Ke Fayde
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Jatamansi Ke Fayde: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और नींद से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में लोग प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. इन्हीं में से एक खास जड़ी-बूटी है जटामांसी (Jatamansi). यह एक औषधीय पौधा है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है. आयुर्वेद (Ayurveda) में जटामांसी को दिमाग (Brain) को शांत करने और मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है. इसका उपयोग लंबे समय से पारंपरिक चिकित्सा (Traditional Medicine) में किया जाता रहा है.

जटामांसी से शरीर को मिलते हैं ये सब फायदे- (Benefits Of Jatamansi)  

तनाव और चिंता कम करने में मदद

जटामांसी को दिमाग को शांत करने वाली जड़ी-बूटी माना जाता है. कई लोग इसका इस्तेमाल तनाव (Tension) और चिंता (Stress) को कम करने के लिए करते हैं. यह मन को शांत करने में मदद कर सकती है.

नींद बेहतर करने में सहायक

अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो जटामांसी फायदेमंद हो सकती है. आयुर्वेद में इसे अच्छी नींद (Good Sleep) लाने में मददगार माना गया है. यह शरीर को रिलैक्स (Relax) करने में मदद कर सकती है.

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दिमाग के लिए फायदेमंद

जटामांसी को मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है. यह याददाश्त (Memory) और एकाग्रता (Focus) को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है.

बालों के लिए भी उपयोगी

जटामांसी का इस्तेमाल बालों की देखभाल में भी किया जाता है. कई लोग इसका तेल लगाते हैं, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ रह सकते हैं.

कैसे किया जाता है इस्तेमाल? (How To Use Jatamansi)

जटामांसी का उपयोग पाउडर, तेल और काढ़े के रूप में किया जाता है. बाजार में इसके कैप्सूल भी मिलते हैं. इसे डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह से ही लेना चाहिए. किसी भी जड़ी-बूटी का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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