फर्श पर बैठकर खाना क्यों खाना चाहिए?

Jameen Par Baith Kar Khane Se Kya Hota Hai: आइए जानते हैं जमीन पर बैठकर खाना खाने के क्या-क्या अद्भुत फायदे हैं और क्यों हमें इस आदत को दोबारा अपनाना चाहिए.

फर्श पर बैठकर खाना क्यों खाना चाहिए?
What is the healthiest eating position?

Jameen Par Baith Kar Khane Se Kya Hota Hai: जमीन पर बैठकर खाना खाने की आदत न सिर्फ शरीर, बल्कि मन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन आज के समय में लोग मोबाइल चलाते हुए या टीवी देखते हुए जल्दबाज़ी खाना बेड पर बैठ कर ही खा लेते हैं, क्या आपको पता है ये आदत शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकती है. अगर आप भी बेड पर बैठ कर खाना खाते हैं तो आज से बदल लें ये आदत और जमीन पर बैठकर खाना शुरू कर दें. आइए जानते हैं जमीन पर बैठकर खाना खाने के क्या-क्या अद्भुत फायदे हैं और क्यों हमें इस आदत को दोबारा अपनाना चाहिए.

जमीन पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है?

पाचन: जमीन पर बैठकर खाना खाने से पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया को ठीक रखा जा सकता है और खाना जल्दी पच सकता है. पाचन को बेहतर रखने के लिए जमीन पर बैठकर खाना फायदेमंद साबित हो सकता है इसलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए ऐसे भोजन करना फायदेमंद माना जा सकता है. 

वजन: जमीन पर बैठकर खाने से पेट जल्दी भर जाता है और हम जरूरत से ज्यादा खाने से बच सकते हैं, जिससे वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जमीन पर बैठकर खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. जमीन पर बैठकर खाने से पेट को ठीक रखने के साथ ही साथ वजन को भी कम किया जा सकता है. 

स्ट्रेस: जमीन पर बैठकर खाना खाने से मन को शांत किया जा सकता है. इस मुद्रा में बैठने से शरीर स्थिर रहता है और मन खाने पर केंद्रित रहता है, जिससे खाने का स्वाद भी बढ़ता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

