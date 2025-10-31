अलसी के बीज चेहरे पर लगाने से क्या होता है, जानकर उड़ जाएंगे होश

Is It Good To Apply Flaxseed Gel On Face Daily: स्किन को ग्लोइंग और साफ बनाए रखने के लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल नहीं पाते. इसलिए आज हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं जो आपके किचन में ही मौजूद है. हम बात कर रहे हैं अलसी के बीजों की जो कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर हैं. इनका सेवन ज्यादातर लोग सलाद या सूप के रूप में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये बीज खाने में ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी कमाल है. अगर आप अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से निखारना चाहते हैं, तो अलसी के बीज एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं इन बीजों को चेहरे पर लगाने के क्या फायदे हैं और कैसे लगाना चाहिए.

त्वचा को गोरा करने के लिए अलसी का उपयोग कैसे करें?

अलसी के बीजों को फ्लैक्स सीड्स के नाम से भी जाना जाता है जो प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, लिगनेन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनका उपयोग त्वचा, बालों और शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

मॉइस्चराइज: अलसी के बीज में मौजूद प्राकृतिक तेल त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करने में मदद कर सकता है. अगर आप ड्राई स्किन की समस्या से परेशान रहते हैं तो अलसी का फेस पैक लगाने से स्किन को सॉफ्ट और हाइड्रेट रख सकते हैं.

झुर्रियां: अलसी के बीज एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर हैं. इनको चेहरे पर लगाने से झुर्रियां और झाइयां जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है. नियमित रूप से इसे चेहरे पर लगाने से स्किन टाइट और ग्लोइंग बनाई रखी जा सकती है.

पिंपल्स: अगर आपके चेहरे पर बार-बार पिंपल्स निकलते हैं या पुराने दाग-धब्बे के निशान हैं, तो अलसी के बीज का फेस पैक बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं.

चेहरे पर कैसे लगाएं?

अलसी के बीज को आधे कप पानी में डालकर 10 से 15 मिनट तक उबालें जैसे ही मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो इसे ठंडा होने दें फिर इसमें शहद और नींबू का रस मिलाएं और पेस्ट को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से 15 से 20 मिनट तक लगाएं. इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)