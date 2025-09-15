विज्ञापन
क्या नकली नाखून लगाने से कैंसर का खतरा होता है? जानें Nail Extension के बड़े नुकसान

Cancer Risk From Nail Extensions: इन नाखूनों को लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली UVA लाइट और उनमें मौजूद केमिकल लंबे समय में त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं.

Cancer Risk From Nail Extensions: आजकल लंबे और चमकदार नकली नाखून यानी एक्रिलिक नेल्स फैशन की दुनिया में काफी ट्रेंड में हैं. ये नाखून आपके हाथों की खूबसूरती तो बढ़ा देते हैं. लेकिन, इनके पीछे छिपे हेल्थ रिस्क (Health Risk) के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार इनका इस्तेमाल करने से स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है. खासकर इन नाखूनों को लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली UVA लाइट और उनमें मौजूद केमिकल लंबे समय में त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं.

यूवी लाइट क्यों है खतरनाक? (Why Is UV Light Harmful?)

कहते हैं कि नकली नाखून कैंसर का कारण बनते हैं? लेकिन, सच तो ये है कि नकली नाखून सीधे तौर पर कैंसर की वजह नहीं बनते, बल्कि जिस प्रक्रिया से इन्हें लगाया जाता है, वह खतरनाक है. एक्रिलिक नेल्स लगाते समय पाउडर और लिक्विड मिलाकर एक लेयर बनाई जाती है, जिसे यूवी लैंप के नीचे जमाया जाता है. यह लाइट त्वचा की डीएनए संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है. लंबे समय तक बार-बार का एक्सपोजर स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा देता है.

कुछ स्टडीज के मुताबिक, अगर कोई महिला 200 से 208 बार तक इस प्रोसेस से गुजरती है तो उसके लिए कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. खासकर हाथ और उंगलियों की त्वचा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है.

केमिकल्स भी बढ़ाते हैं रिस्क:

कई एक्रिलिक प्रोडक्ट्स में फॉर्मेल्डिहाइड (Formaldehyde) और टोल्यून (Toluene) जैसे केमिकल पाए जाते हैं. ये अकेले तो कैंसर की मुख्य वजह नहीं होते. लेकिन, स्किन में जलन पैदा कर सकते हैं. जब यह खतरा यूवी लाइट के साथ जुड़ता है, तो रिस्क और बढ़ जाता है.

बचाव के उपाय:

  • अगर आप भी एक्रिलिक नेल्स का शौक रखती हैं तो थोड़ी सावधानी बरतकर खतरे को कम किया जा सकता है.
  • नाखून लगवाने से पहले उंगलियों पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं.
  • यूवी लैंप की बजाय LED लैंप का इस्तेमाल करना ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें हानिकारक किरणें कम निकलती हैं.
  • नकली नाखून का जल्दी- जल्दी इस्तेमाल न करें, बल्कि केवल खास मौकों पर ही लगवाएं.
  • हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और भरोसेमंद सैलून ही चुनें.
  • घर पर नाखून हटाने की कोशिश न करें. गलत तरीके से हटाने पर त्वचा को और नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रोफेशनल की ही इस काम में मदद लें.
  • यानी अगर आप थोड़ी सावधानी बरतें और इसे आए-दिन की आदत न बनाए, तो नकली नाखूनों का शौक आप भी बिना कोई रिस्क उठाए पूरा कर सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

