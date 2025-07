Expiry Date Medicines: क्या एक्सपायरी डेट के बाद दवाओं का इस्तेमाल करना सही है? 

How long can medicine last after the expiration date: आमतौर पर दवाओं को उनकी समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है. हालांकि कुछ दवाएं एक्सपायरी डेट के बाद भी कुछ हद तक प्रभावी रह सकती हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और एक्सपायर हो चुकी दवाओं का इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है. बता दें, एक्सपायरी डेट उस आखिरी दिन को दर्शाती है, कि अब इसके बाद दवा की पूरी क्षमता और सुरक्षा की गारंटी नहीं है, ऐसे में आइए जानते हैं, क्या समाप्ति तिथि (Expiration Dates) के बाद दवाओं का उपयोग करना ठीक है?

क्या एक्सपायरी डेट के बाद दवाओं का उपयोग करना ठीक है?

अमेरिकी वायु सेना ने 1985 में एक स्टडी शुरू की थी और बाद में 1990 के दशक की शुरुआत में इसे मिलिट्री सर्विस तक भी विस्तारित किया. जिसमें पाया गया है कि सेना ने एक अरब डॉलर से ज्यादा कीमत की दवाओं का भंडार इकट्ठा कर लिया था, जिनकी एक्सपायरी डेट या तो समाप्त हो चुकी थी या समाप्त होने वाली थी. कोई भी उन महंगी दवाओं को फेंकना नहीं चाहता था, जिसके बाद अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की निगरानी में इन दवाओं का टेस्ट किया गया. जिसमें पाया गया है कि अधिकांश दवाइयां अपनी एक्सपायरी डेट के लगभग तीन साल बाद भी अच्छी थीं. यानी सुरक्षित और प्रभावी थी.



क्या एक्सपायर होने के बाद दवा का इस्तेमाल करना सही है?



अगर आप ऊपर बताई गई स्टडी के अनुसार यह सोच रहे हैं कि एक्सपायर होने के बाद दवा का इस्तेमाल करना सही है, तो पहले दवाओं की एक्सपायरी डेट को नजरअंदाज करने से पहले, कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए. जो इस प्रकार है.

स्टडी में पाया गया है कि एक्सपायर होने के बाद एलर्जी की दवा लेना ठीक हो सकता है, लेकिन हृदय की लय (Heart Rhythm Medication) की दवा लेने में कुछ जोखिम है, जिसका सेवन करने के बाद खतरनाक हृदय समस्या का कारण बन सकती है.



कुछ दवाएं Stability Test में विफल रहीं. उदाहरण के लिए, लिक्विड एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन. ऐसे में इन दवाओं को एक्सपायर होने से पहले लेने की सलाह दी जाती है.



आखिर हमें ये एक्सपायरी डेट कैसे मिलीं?



1979 से, FDA ने दवा निर्माताओं को हर दवा की एक्सपायरी डेट बताना अनिवार्य कर दिया है और इस डेट का पता लगाने के लिए कई टेस्ट भी किए जाते हैं.

