ब्लैकबक मेडिकल रिसर्च अवार्ड्स 2025 में भारत के टॉप रिसर्चर्स को किया गया सम्मानित

Blackbuck Medical Research Awards: 15 राज्यों के 20 शहरों के 44 वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और संस्थानों को हेल्थ केयर इनोवेशन और रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए सम्मान दिया गया.

Blackbuck Medical Research Awards: इस समारोह में 44 शोधकर्ताओं और संस्थानों को सम्मानित किया गया.

मेडिकल डायलॉग्स द्वारा नेशनल मेडिकल फोरम के सहयोग से आयोजित ब्लैकबक मेडिकल रिसर्च अवार्ड्स 2025 का आयोजन रविवार, 10 अगस्त को होटल द ललित, नई दिल्ली में किया गया. इस समारोह में 44 शोधकर्ताओं और संस्थानों को उनके मौलिक शोध और नवाचार के माध्यम से इंडियन मेडिकल साइंस में उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया. दुर्लभ और सुंदर भारतीय मृग के नाम पर, ब्लैकबक पुरस्कार भारतीय चिकित्सा शोधकर्ताओं की दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी का प्रतीक है, जिनमें से कई वित्त पोषण की कमी, नियामक बाधाओं और संस्थागत चुनौतियों के बावजूद सफल होते हैं.

अब अपने दूसरे संस्करण में, इन पुरस्कारों को देश भर से 100 से ज्यादा हाई क्वालिटी रजिस्ट्रेशन मिले हैं. एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद, पायनियर रिसर्चर अवार्ड, राइजिंग रिसर्चर अवार्ड, स्टेलर रिसर्च रिकॉग्निशन और ट्रेलब्लेज़र अवार्ड्स सहित कई श्रेणियों में विजेताओं का चयन किया गया. पुरस्कार विजेताओं में एम्स, पीजीआईएमईआर, आईसीएमआर, अपोलो हॉस्पिटल्स, मेदांता आदि जैसे अग्रणी संस्थानों का प्रतिनिधित्व था.

ये पुरस्कार प्रोफेसर डॉ महेश वर्मा (कुलपति, जीजीएसआईपीयू), डॉ. बी. श्रीनिवास स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, प्रोफेसर डॉ. अशोक पुराणिक (कार्यकारी निदेशक, एम्स गुवाहाटी, डॉ. अनिल गोयल (कार्यकारी सदस्य, दिल्ली मेडिकल काउंसिल) सहित गणमान्य व्यक्तियों की सम्मानित उपस्थिति में प्रदान किए गए.

शाम के सत्र में एनबीईएमएस के अध्यक्ष और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ ने मुख्य भाषष दिया, उनके साथ श्री हर्ष मल्होत्रा (राज्य मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) भी मौजूद थे.

पुरस्कारों के साथ-साथ मेडिकल रिसर्च समिट 2025 भी आयोजित किया गया, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल को व्यवहार में लाने, रिसर्च में एआई का उपयोग करने और मेडिकल पब्लिकेशन के परिदृश्य को नया रूप देने पर कंडक्ट डायनामिक सेक्शन किए गए. वक्ताओं में भारत भर के डीन, विभाग प्रमुख, जर्नल संपादक और अनुसंधान प्रमुख शामिल थे.

मेडिकल डायलॉग्स के अध्यक्ष डॉ. प्रेम अग्रवाल ने कहा, "ब्लैकबक अवार्ड्स के साथ, हमने इंडियन मेडिकल रिसर्च को उस सुर्खियों में ला दिया है जिसका वह सही मायने में हकदार है. हमें स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने वाली स्थापित और उभरती हुई, दोनों तरह की शोध आवाजों को सम्मानित करने पर गर्व है."

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

