अगर लड़की करे ये 5 मैसेज, तो समझ जाएं कि वह करती है आपको बहुत पसंद और डेट पर जाने के लिए है तैयार

How to know if a girl likes you by text: सोशल मीडिया ने कई संभावनाओं को जन्म दिया है. सोशल मीडिया की बदौलत अब हम किसी खास व्यक्ति को अपने इमोशन एक सेकंड में बता सकते हैं. आजकल सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोग एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं, लेकिन बहुत बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, जब सामने वाला मैसेज कर रहा हो और आपको ये क्लियर न हो कि वह क्या चाहता है या चाहती है. अगर कोई आपको पसंद करता है और आपको बार-बार मैसेज कर रहा है और आप यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वह आपमें दिलचस्पी रखती है या नहीं, तो यहां हम 5 ऐसी बातें बता रहे हैं जो अगर कोई लड़की आपसे करती है, तो समझ जाएं कि वह आपके साथ डेट पर जाना चाहती है और आपको पसंद करती है. ये मैसेज जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं महिलाएं सिर्फ उसी लड़के को भेजती हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी होती है.

वह आपको पसंद करती है इन 5 मैसेज से पता करें | Know If She Likes You With These 5 Messages

1. मैसेज में लड़के के निकनेम का इस्तेमाल करना

निकनेम में एक खास तरह की निकटता और सहजता होती है जो सिर्फ दोस्ती से कहीं बढ़कर होती है. अगर कोई महिला आपको मैसेज करते समय आपका उपनाम इस्तेमाल करती है, तो इससे बेहतर संकेत और कुछ नहीं हो सकता. हम आमतौर पर किसी को उसके उपनाम से तब बुलाते हैं जब हम उसके साथ सहज महसूस करते हैं.

2. पर्सनल इमोजी या स्टिकर का बहुत बार इस्तेमाल करना

एक शोध के अनुसार, लोग दूसरे व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते के आधार पर टेक्स्ट करते समय खास इमोजी का इस्तेमाल करते हैं. उदाहरण के लिए औपचारिक बातचीत के दौरान, लोग इमोजी या स्टिकर का इस्तेमाल करने से बचते हैं. दोस्तों के बीच शेयर किए जाने वाले इमोजी प्रेमी द्वारा भेजे जाने वाले इमोजी से अलग होते हैं. इसलिए अगर लड़की आपको टेक्स्ट करते समय प्यार भरे इमोजी या किस वाले स्टिकर भेज रही है, तो संभावना है कि वह आपको वाकई पसंद करती है और शायद आपसे डेट के लिए पूछने का इंतजार कर रही हो.

3. वह आपके छुट्टी के दिनों के बारे में पूछती है और उसका बेसब्री से इंतजार करती है

अगर वह अक्सर आपको छुट्टी के दिनों में आपके प्लान के बारे में पूछती है, तो हो सकता है कि वह इसका हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हो. अगली बार जब वह आपको शनिवार की सुबह टेक्स्ट करके पूछे, तो आप धीरे से बोल सकते हैं कि आप उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं और उसके साथ डेट पर जाना चाहेंगे.

4. ​आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो या स्टेटस पर कमेंट्स

अगर वह बहुत जल्दी नोटिस कर लेती है कि आपने अपनी व्हाइट्सएप प्रोफाइल फोट या स्टेटस बदल दिया है, तो इसका मतलब है कि वह आपमें रुचि रखती है.

5. अपने बचपन की तस्वीरें शेयर करती है

हम सभी चाहते हैं कि हम बिल्कुल सही दिखें और कोई आश्चर्य नहीं कि हम रिअल लाइफ में जैसा दिखते हैं, उससे बेहतर दिखने के लिए कई फोटो एडिटिंग ऐप या फिल्टर का उपयोग करते हैं. एकमात्र अपवाद हमारे बचपन की तस्वीरें हैं, प्यारी और शर्मनाक दोनों. हम अपने बचपन के उस हिस्से को केवल उस व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं जिसके साथ हम करीबी हैं और अगर वह आपको मैसेज भेजते समय ऐसी फोटो शेयर करती है, तो उसके जीवन में आपकी इंपोर्टेंस है, इससे बेहतर संकेत और कुछ नहीं हो सकता.

