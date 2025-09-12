विज्ञापन
विशेष लिंक

खाने के स्वाद को बढ़ाने ही नहीं स्किन के लिए कमाल है घी, जानें खाने और स्किन पर लगाने के फायदे

How To Use Desi Ghee For Skin Care: देसी घी सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाता, ये आपकी स्किन को भी नया जीवन दे सकता है. इसके इस्तेमाल से ना तो किसी साइड इफेक्ट का डर है, ना ही केमिकल की टेंशन. डेली रुटीन में देसी घी को अपनी स्किन केयर का हिस्सा बना सकते हैं

Read Time: 3 mins
Share
खाने के स्वाद को बढ़ाने ही नहीं स्किन के लिए कमाल है घी, जानें खाने और स्किन पर लगाने के फायदे
Desi Ghee For Skin: स्किन के लिए घी के फायदे.

How To Use Desi Ghee For Skin Care: अगर आपको लगता है कि जवां दिखना महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट के भरोसे ही मुमकिन है, तो ये सोच बदल लीजिए. आपकी रसोई में रखी एक साधारण चीज देसी घी, आपकी स्किन को न सिर्फ जवां बना सकती है, बल्कि अंदर से पोषण भी देती है. भारत में सदियों से देसी घी का इस्तेमाल सेहत के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब समय है इसे स्किन केयर रूटीन में शामिल करने का. घी में मौजूद प्राकृतिक तत्व जैसे फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स स्किन को भीतर से पोषण देते हैं. यह स्किन की नमी बनाए रखते हैं, झुर्रियों को घटाते हैं और स्किन को हेल्दी व चमकदार बनाते हैं. आइए जानें, देसी घी के 5 ऐसे तरीके, जिनसे आप अपने चेहरे और त्वचा की देखभाल कर सकते हैं वो भी बिना केमिकल के!

स्किन केयर के लिए घी का इस्तेमाल- (How To Use Desi Ghee For Skin Care)

1. लिप स्क्रब से होंठ बनें मुलायम और गुलाबी-

अगर आपके होंठ फटते हैं या डल दिखते हैं, तो घी वाला लिप स्क्रब जरूर अपनाएं. एक चम्मच घी, शहद और चीनी मिलाएं. इस मिश्रण से होठों पर हल्के हाथों से स्क्रब करें. डेड स्किन हट जाएगी और होंठ बनेंगे कोमल. स्क्रब के बाद थोड़ा घी लगाकर छोड़ दें, इससे नमी बनी रहेगी.

ये भी पढ़ें- सुबह इस समय से लेकर इतने बजे तक बैठें सूरज की किरण में, आयुर्वेद ने बताए इसके हैरान करने वाले फायदे 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. लिप बाम की तरह इस्तेमाल करें-

घी एक शानदार प्राकृतिक लिप बाम है. अगर आपके होंठ सर्दी या गर्मी में बार बार सूखते हैं तो हर रात सोने से पहले दो बूंद घी लगाएं. कुछ ही दिनों में आपके होंठ गुलाबी, मुलायम और हेल्दी नजर आएंगे.

3. फेस मास्क से स्किन बनाएं ग्लोइंग-

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए घी वाला फेस पैक ट्राई करें. एक चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी और एक चम्मच देसी घी मिलाएं. चेहरे पर 20 मिनट लगाकर पानी से धो लें. ये पैक स्किन को मॉइस्चर देता है, दाग धब्बे कम करता है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाता है.

4. हैंड क्रीम बनाएं घर पर-

खासकर ठंड के दिनों में हाथों की त्वचा फटने लगती है. दो चम्मच घी में थोड़ा नारियल या बादाम तेल मिलाएं और इससे हाथों पर मालिश करें. यह मिश्रण आपकी स्किन को मुलायम बनाता है और रूखापन दूर कर सकता है.

5. बॉडी स्क्रब से मिले दमकती त्वचा-

एक चम्मच घी, नारियल का दूध, चीनी और बेसन मिलाएं. इस स्क्रब को नहाने से पहले शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. इससे त्वचा की गंदगी साफ होती है, स्किन सॉफ्ट और चमकदार बन सकती है.

अस्थमा पूरी तरह क्यों ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर ने क्या कहा जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Desi Ghee For Skin Care, How To Use Ghee On Face, How To Use Desi Ghee For Skin, Care Desi Ghee Ke Fayde, Benefits Of Ghee For Glowing Skin
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com