40 की उम्र में 25 की आएंगी नजर..बस रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें घी

Benefits of applying ghee on face: भारत में घी को हमेशा से ही सेहत और सुंदरता दोनों का खजाना माना गया है. आयुर्वेद में इसे अमृत की संज्ञा दी गई है. जहां एक तरफ घी खाने से इम्युनिटी और एनर्जी बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ इसे स्किन पर लगाने से चेहरे की कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है. खासकर अगर आप रात को सोने से पहले चेहरे पर घी लगाते हैं, तो यह आपकी स्किन के लिए जादू की तरह काम करता है.
ड्राई स्किन से छुटकारा । ghee for glowing skin
जिन लोगों की त्वचा हमेशा रूखी और बेजान रहती है, उनके लिए घी किसी वरदान से कम नहीं. इसमें मौजूद फैटी एसिड्स त्वचा की गहराई तक जाकर उसे लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखते हैं.
चेहरे पर नेचुरल ग्लो । skin care tips
घी में मौजूद विटामिन्स और पोषक तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं. इससे चेहरा सिर्फ हाइड्रेटेड ही नहीं बल्कि नैचुरली ग्लो करता है. यही वजह है कि दादी-नानी हमेशा स्किनकेयर में घी का जिक्र करती थीं.
झुर्रियां और एजिंग साइन कम । apply ghee before bed
घी में मौजूद विटामिन A, D और E त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करते हैं. यह कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे झुर्रियां और फाइन लाइन्स धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.
दाग-धब्बों से छुटकारा । natural moisturizer ghee
अगर आप पिगमेंटेशन या दाग-धब्बों से परेशान हैं, तो रात में घी लगाने की आदत डालें. यह त्वचा की टोन को बराबर करता है और चेहरे को क्लीन और ब्राइट बनाता है.
डार्क सर्कल्स में राहत । home remedies for glowing skin
आंखों के नीचे हल्की-सी घी की मालिश करने से डार्क सर्कल्स कम होते हैं. घी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर आंखों के नीचे की स्किन को पोषण देता है.
फटे होंठों का इलाज । Ayurveda beauty tips
सिर्फ चेहरा ही नहीं, घी होंठों को भी हेल्दी बनाता है. सोने से पहले होंठों पर घी लगाने से वे नरम और गुलाबी बने रहते हैं. इसे आप लिप बाम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
