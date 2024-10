5 आदतें बताती हैं आपसे झूठ बोल रहा है सामने वाला, विशेषज्ञों के अनुसार इन संकेतों से लगाएं पता

How to Tell if Someone Is Lying to You : कई बार लोग खुद के फायदे या किसी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं. वैसे किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना गलत नहीं माना जाता. लेकिन कोई आदतन झूठ बोले तो उसको लेकर आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है. झूठ बोलना एक तरह की स्किल है जो सभी के पास नहीं होती. कुछ लोग इतनी सफाई से झूठ बोल जाते हैं कि उनके झूठ को पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है. हालांकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है. आप भी इन 5 संकेतों से पहचान सकते हैं कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है.

5 संकेतों से पहचाने झूठ (5 Symptoms To Recognize Someone Is Lying)

1. आंख और मुंह को छुपाना : कई बार आपने गौर किया होगा कि झूठ को छिपाने के लिए कुछ लोग ध्यान भटकाने के लिए अपना मुंह ढक लेते हैं या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वह स्वभाविक रूप से अपनी आंखों और मुंह को ढक लेगा.



2. आंखों की दिशा : एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात को मिथक बता दिया गया है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह बाईं तरफ देखने लगता है. बल्कि ये बात सामने आई है कि जो लोग झूठ बोलते हैं वे आंखों में आंखे डालकर बात करते हैं. ऐसे लोग अच्छे झूठ बोलने वालों के रूप में पहचाने जाते हैं.



3. आवाज का तेज होना : एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग झूठ बोलते हैं वे सामान्य से ज्यादा तेज आवाज में बोलने लगते हैं. वहीं एक दूसरी रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि कई बार लोग झूठ बोलते समय अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं.



4. बहुत ज़्यादा बोलना: एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग झूठ बोलते हैं वे उसे सच साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलते हैं. साफ शब्दों में समझा जाए तो वे कोई भी छोटी सी बात को अधिक शब्दों मे बोला जाता है. वे दूसरों को अपनी बातों पर भरोसा दिलाने के लिए ऐसा करते हैं.



5. स्वयं को अच्छा झूठा बताना : कई बार लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि ये सच बोल रहा है. ऐसे लोगों को झूठ बोलने में महारथ हासिल होती है. ऐसे लोग झूठ पकड़ने के मामले में काफी सहायक हो सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)