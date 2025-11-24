बच्चे को प्ले स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है? जानिए यहां

Right gae of child to send school : हर माता-पिता के मन में यह सवाल जरूर आता है कि अपने नन्हे-मुन्ने को प्ले स्कूल (Play School) कब भेजना चाहिए? कब वे इतने बड़े हो जाएंगे कि घर से निकलकर कुछ देर दूसरों के साथ घुल-मिल सकें? यह फैसला जितना छोटा लगता है, उतना है नहीं, क्योंकि यह आपके बच्चे के पहले सामाजिक अनुभव की नींव रखता है. ऐसे में आज हम आपको यहां पर बच्चे को प्ले स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

बच्चे को प्ले स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है - What is the right age to send your child to play school?

ज्यादातर, प्ले स्कूल 1.5 साल (डेढ़ साल) से लेकर 2.5 साल के बच्चों को एडमिशन देना शुरू कर देते हैं. कई माता-पिता डेढ़ साल में भेज देते हैं, तो कई 2 साल या 2.5 साल के होने का इंतजार करते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सही उम्र का मतलब सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि बच्चे की 'तैयारी' (Readiness) है.

दरअसल, स्कूल जाने की कोई एक फिक्स उम्र नहीं होती. आपको अपने बच्चे में कुछ जरूरी संकेत देखने होंगे

क्या आपका बच्चा 1-2 घंटे के लिए आपसे दूर रह सकता है, बिना ज्यादा परेशान हुए? प्ले स्कूल का मतलब है आपसे कुछ घंटों की दूरी.

अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों को देखकर खुश होता है और उनके साथ खेलना चाहता है, तो यह एक अच्छा संकेत है. प्ले स्कूल का मुख्य काम ही है सामाजिक विकास (Social Development).

भले ही बच्चा पूरी तरह बोल न पाए, पर क्या वह इशारों या टूटे-फूटे शब्दों में अपनी जरूरत (जैसे भूख लगना, टॉयलेट जाना) बता पाता है?

क्या आपका बच्चा नई-नई चीजों को जानने, देखने और छूने में दिलचस्पी दिखाता है?

जल्दी न करें, 2 साल के बाद है बेहतर

मनोवैज्ञानिक (Psychologists) और बाल विकास विशेषज्ञ (Child Development Experts) अक्सर यह सलाह देते हैं कि अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, तो बच्चे को 2 साल की उम्र के बाद प्ले स्कूल भेजना ज्यादा फायदेमंद होता है. इस उम्र तक बच्चा भावनात्मक रूप से (Emotionally) मजबूत हो जाता है और चीजों को समझने की क्षमता भी थोड़ी बढ़ जाती है.

एक बात का ध्यान रखें, प्ले स्कूल बच्चे पर पढ़ाई का बोझ डालने के लिए नहीं है. यह बस उसे खेलना, शेयर करना और खुद से जुड़ी छोटी-छोटी बातें सीखना सिखाता है. इसलिए, जल्दबाजी न करें. जब आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह से तैयार हो, तभी यह बड़ा कदम उठाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)