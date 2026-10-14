कपड़ों और सांसों से नहीं जा रही तंबाकू की तीखी बदबू, जानिए सिगरेट की महक को कैसे हटाएं?

कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी या दोस्तों की महफिल से लौटते हैं, जहां किसी ने सिगरेट या तंबाकू का सेवन किया हो. भले ही आपने खुद उसे हाथ भी न लगाया हो, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचते हैं या किसी के करीब जाकर बात करते हैं, सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि आप कहां से आ रहे हैं. कपड़ों से, बालों से और सांसों से आने वाली वो अजीब सी तीखी बदबू इतनी जिद्दी होती है कि घंटों तक पीछा नहीं छोड़ती.

वहीं जो लोग खुद बीड़ी, सिगरेट या खैनी का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ तो यह रोज की मुसीबत है. कई बार दफ्तर की मीटिंग में जाना हो या घर के बड़ों के सामने बैठना हो, इंसान डरता रहता है कि कहीं मुंह खोलते ही पोल न खुल जाए. लोग परफ्यूम की पूरी बोतल छिड़क लेते हैं या जेब से इलायची और माउथ फ्रेशनर निकाल कर चबाने लगते हैं, मगर सच कहें तो इससे बदबू जाती नहीं, बल्कि दोनों मिलकर और भी अजीब महक देने लगते हैं.

ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. रवि भाटिया बता रहे हैं कि तंबाकू की जिद्दी बदबू को कम करने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए.

कितनी देर तक बनी रह सकती है तंबाकू की गंध?

विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू का धुआं कपड़ों, बालों और कमरे की सतहों पर घंटों तक बना रह सकता है. यही वजह है कि धूम्रपान के काफी समय बाद भी गंध महसूस होती रहती है.

आखिर इतनी जिद्दी क्यों होती है तंबाकू की महक

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तंबाकू की गंध इतनी आसानी से क्यों नहीं छूटती. तंबाकू जब जलता है, तो उसमें से सिर्फ धुआं नहीं निकलता, बल्कि सैकड़ों तरह के केमिकल्स और तारकोल (टार) जैसे चिपचिपे तत्व बाहर आते हैं. ये तत्व हमारे कपड़ों के रेशों, सिर के बालों और यहां तक कि त्वचा के रोमछिद्रों में चिपक जाते हैं.

सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर-8, फरीदाबाद के ईएनटी और कोकलियर इंप्लांट के डायरेक्टर डॉ. रवि भाटिया इस बारे में विस्तार से समझाते हैं. डॉ. भाटिया के मुताबिक, तंबाकू के धुएं में कई ऐसे रसायन होते हैं, जिनकी वजह से तेज और लंबे समय तक बनी रहने वाली गंध पैदा होती है. धूम्रपान करने के बाद भी यह गंध मुंह, नाक, गले, बालों और कपड़ों में काफी देर तक टिकी रह सकती है.

डॉक्टर आगे आगाह करते हैं कि ईएनटी विशेषज्ञ के नजरिए से देखें तो यह धुआं सिर्फ बदबू नहीं देता, बल्कि नाक और गले की अंदरूनी झिल्ली में तेज जलन पैदा कर सकता है. इससे सूंघने की क्षमता पर असर पड़ता है और गले में सूखापन व सूजन की समस्या तेजी से बढ़ सकती है.

Also Read: 'मैं तो सिर्फ वीकेंड पर ही शराब पीता हूं' जानें क्या हफ्ते में एक बार शराब पीना सेफ है?

तंबाकू की बदबू जल्दी हटानी है तो ये 5 काम करें

ब्रश और टंग क्लीनर का इस्तेमाल करें

खूब पानी पिएं

शुगर-फ्री च्युइंग गम चबाएं

कपड़े तुरंत बदलें

चेहरा और हाथ साबुन से धोएं

नाक और गले में जलन हो तो क्या करें

धुएं के संपर्क में आने के बाद कई लोगों की नाक में सूखापन, खुजली या जलन होने लगती है.

डॉ. रवि भाटिया का कहना है कि यदि धुएं के कारण नाक में जलन या सूखापन महसूस हो रहा हो, तो सलाइन नेजल स्प्रे (हल्के नमक वाले पानी का स्प्रे) का इस्तेमाल करने से तुरंत आराम मिल सकता है. यह नाक की भीतरी परत को नम करता है और वहां जमे महीन कणों को धो देता है.

लेकिन इसके साथ ही वो यह चेतावनी भी देते हैं कि अगर आपकी नाक लगातार बंद रहती हो, चीजों को सूंघने की ताकत घट गई हो, गले में हर वक्त जलन बनी रहती हो या नाक के भीतर अजीब सी बदबू हमेशा महसूस होती हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और सीधे किसी ईएनटी विशेषज्ञ से परामर्श लें.

मुंह और सांसों से तंबाकू की दुर्गंध कैसे मिटाएं

अगर मुंह से तीखी बदबू आ रही है, तो केवल एक मिंट चूसने से काम नहीं चलेगा. इसके लिए आपको उस बदबू की जड़ को साफ करना होगा.

दांत और जीभ की अच्छी सफाई: सबसे पहले बाथरूम जाएं और अच्छी तरह ब्रश करें. लोग सिर्फ दांत घिसकर छोड़ देते हैं, जबकि असल में तंबाकू के चिपचिपे कण जीभ की सतह पर जम जाते हैं. इसलिए जीभ को हल्के हाथ से टंग क्लीनर से जरूर साफ करें.

सादे पानी से खूब कुल्ला करें: मुंह में पानी भरकर 3-4 बार अच्छी तरह गरारे और कुल्ला करें, ताकि मुंह के भीतरी कोनों में फंसा धुआं बाहर निकल जाए.

खूब सारा पानी पिएं: तंबाकू की वजह से मुंह और गले में भारी सूखापन आ जाता है. जब मुंह सूखता है, तो बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं और बदबू दोगुनी हो जाती है. इसलिए दो-तीन गिलास गुनगुना या सादा पानी पिएं ताकि लार बनती रहे.

शुगर-फ्री च्युइंग गम का इस्तेमाल: डॉ. रवि भाटिया सलाह देते हैं कि शुगर-फ्री च्युइंग गम चबाने से मुंह में लार का उत्पादन तेजी से बढ़ता है. इससे कुछ देर के लिए सांस की गंध कम करने में काफी मदद मिलती है, हालांकि यह कोई स्थायी इलाज नहीं है.

घरेलू नुस्खे: अगर आप घर पर हैं, तो एक छोटा टुकड़ा भुनी हुई सौंफ, लौंग या हरी इलायची चबा सकते हैं. संतरा, मौसमी या नींबू पानी जैसे खट्टे फल भी मुंह की लार को ताजा करने में बहुत काम आते हैं.

कपड़ों और शरीर से गंध कैसे भगाएं

धुआं सबसे पहले कपड़ों और बालों पर चिपकता है. अगर आप सिर्फ डियोड्रेंट लगा लेंगे, तो वह पसीने और धुएं के साथ मिलकर बदबू को और बदतर बना देगा.

हाथ और चेहरे की धुलाई: जब भी मौका मिले, अपने चेहरे और हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं. मूंछों और दाढ़ी के बालों में यह धुआं सबसे ज्यादा फंसता है, इसलिए चेहरे को साफ पानी से धोना बहुत जरूरी है.

कपड़े फौरन बदलें: डॉ. रवि भाटिया बताते हैं कि कपड़ों में धुएं की गंध बहुत लंबे समय तक बनी रहती है. इसलिए अगर आपको किसी जरूरी काम से जाना है, तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपने ऊपरी कपड़े बदल लें और पुराने कपड़ों को खुली हवा में टांग दें या धोने में डाल दें.

गुनगुने पानी से नहाना: अगर मुमकिन हो, तो घर आकर सिर धोकर नहा लें. शैम्पू से बाल धोने पर बालों में फंसा सारा केमिकल धुआं फौरन बाहर बह जाता है.

कमरे और घर में जमी महक को कैसे निकालें

अगर आपके कमरे या लिविंग रूम में किसी ने धूम्रपान किया है, तो वह महक सोफे के कवर और पर्दों में समा जाती है.

खिड़कियां खोलें और पंखा चलाएं: सबसे पहले कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि ताजी हवा अंदर आ सके. क्रॉस वेंटिलेशन से गंध बहुत तेजी से बाहर निकलती है.

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल: अगर सोफे या गद्दे से धुएं की बदबू आ रही है, तो उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें और आधे घंटे बाद वैक्यूम क्लीनर या साफ कपड़े से झाड़ लें. बेकिंग सोडा गंध को सोखने का सबसे असरदार तरीका है.

सिरके वाला पानी: एक कटोरी में सादा सिरका (विनेगर) डालकर कमरे के किसी कोने में रख दें. यह हवा में मौजूद निकोटीन की गंध को अपने भीतर खींच लेता है.

Also Read: 'मुझे सिगरेट के धुएं की गंध क्यों आती है, जबकि मेरे पास कोई स्‍मोक नहीं करता?' जानिए इसके पीछे का असली कारण

परफ्यूम लगाना समाधान नहीं, असली हल कुछ और है

डॉ. रवि भाटिया साफ शब्दों में यह याद दिलाते हैं कि ये सारे उपाय सिर्फ फौरी राहत देते हैं, यानी गंध को कुछ समय के लिए कम करते हैं. ये तरीके धूम्रपान करने या दूसरों के धुएं के संपर्क (पैसिव स्मोकिंग) में आने से होने वाले जानलेवा खतरों को खत्म नहीं कर सकते.

तंबाकू की इस जिद्दी बदबू से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने और अपने फेफड़ों, दिल, गले और पूरी सांस की नली को सेहतमंद रखने का सिर्फ एक ही पक्का रास्ता है- तंबाकू और धूम्रपान की लत को हमेशा के लिए अलविदा कह देना. जब आदत छूटेगी, तो बदबू और उससे जुड़ी बीमारियां भी अपने आप दूर हो जाएंगी.