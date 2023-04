High Uric Acid: अति बढ़ गया है यूरिक एसिड लेवल तो खानपान में करें ये बदलाव, जोड़ों का दर्द और जलन भी हो जाएगी गायब

How To Reduce Uric Acid: शरीर यूरिक एसिड को अपने आप फिल्टर करने में सक्षम है.

How Can I Lower My Uric Acid: डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने से अपने हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है. यूरिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड और एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो प्यूरीन से भरपूर फूड्स (Foods Rich In Purine) के पाचन के बाद शरीर से निकल जाता है. प्यूरीन अणु होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं और शरीर में टूट जाते हैं. प्यूरीन से भरपूर फूड्स का सेवन कभी-कभी शरीर में यूरिक एसिड (Uric Acid) को खत्म करने की प्रक्रिया में बाधा पैदा कर सकता है. इससे शरीर में यूरिक एसिड लेवल (Uric Acid Level) बढ़ सकता है, जिसे हाइपरयूरिसीमिया भी कहा जाता है.