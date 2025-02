How To Live A Long Life: 100 साल तक जीने के लिए क्या करना चाहिए? यहां है लंबी उम्र जीने का फॉर्मूला, रोजाना करें ये छोटे-छोटे 5 काम

How To Live A Long Life: कई लोग चाहते हैं कि उनकी उम्र 100 साल पार कर जाए. सौ साल जीने की तमन्ना (how to live long) है, तो यह तभी पूरी हो सकती है जब आपकी जीवनशैली स्वस्थ हो. आपका खानपान ऐसा हो जो शरीर को ताकत दे और शरीर बड़ी बीमारियों की चपेट में ना आए. हेल्दी लाइफ (Lifestyle) जीने के लिए हेल्दी आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है. कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें प्रतिदिन करने की आदत डालनी होगी. इस लेख में जानें ऐसी ही 5 आदतों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप लंबी उम्र तक जीवन जी सकते हैं.

लंबी उम्र के लिए रोज करें ये 5 काम | 100 Saal Tak Kaise Jiye | Easy Habits For Longevity

लंबी उम्र पानी है तो आपको ऐसे 5 काम रोज करने होंगे, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार माने गए हैं-

शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब खानपान सही होगा. खाना केवल पेट भरने के लिए ना खाएं, बल्कि डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए. केवल सब्जी-रोटी खाने से काम नहीं चलेगा. डाइट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिंस आदि का बैलेंस होना चाहिए. जैसे शाकाहारी हैं तो मौसमी हरी सब्जियां, मौसमी फल, अनाज शामिल करें. नट्स और सीड्स खाएं. भोजन के अलावा सही मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है. जंक फूड व तली-भुनी चीजों से परहेज करें. डाइट कांशस हो जाएं कि क्या खाना शरीर के लिए सही है और क्‍या नहीं. दूसरा काम जो रोज करना है वो है एक्सरसाइज या व्यायाम. शरीर को एक्टिव रखना है. जिससे जोड़, हड्डियां, मसल्स आदि कमजोर ना हों. इसके लिए यह जरूरी नहीं कि रोज जिम जाए, आप योग कर सकते हैं. तीसरा काम करना है प्रतिदिन वॉक करना. हर रोज 10 हजार स्‍टेप्‍स चलने हैं. ऐसा करने से कई बीमारियां आपसे दूर रहेंगी खास तौर पर लाइफस्‍टाइल (Lifestyle) से रिलेटेड बीमारियां. सिगरेट या शराब की लत है तो उसे तुरंत छोड़ दें. कई शोधों में सामने आया है कि सिगरेट पीने से उम्र घटती है. इससे फेफड़े खराब होने लगते हैं. पर्याप्त नींद लें. जो लोग देर रात तक जागते रहते हैं, इसका नकारात्मक असर उनके शरीर पर पड़ता है. पूरे दिन काम करने के बाद शरीर को 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है. इसलिए रात को समय से सोएं और सुबह जल्दी उठें.

पॉजिटिव रहें, खुश रहें

कई शोधों में सामने आया है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है बनिस्‍पत उनके जो नेगेटिव होते हैं. अध्ययनों में पाया गया है कि खुश रहने वाले लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां कम होती हैं. इसलिए जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएं, हर परिस्थिति में खुश रहें और अपने आसपास के लोगों से पॉजिटिव एनर्जी बांटे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)