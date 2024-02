इन 9 कारणों से काली पड़ जाती हैं अंदरूनी जांघें, जानें काली जांघों को कैसे साफ करें, पढ़ें जांघों का कालापन कम होने के घरेलू उपाय

जांघ का कालापन दूर करने का तरीका | Jangh Ka Kalapan Dur Kaise Kare

खास बातें इनर थाइज के कालेपन का कारण (Causes of Dark Inner Thighs)

जांघों का कालापन दूर करने के लिए घरेलू नुस्खे

विटामिन सी से भरपूर लेमन जूस हाइपरपिग्मेंटेशन से राहत दिला सकता है

Darkness Removal Of Inner Thigh: बहुत सारी महिलाओं को इनर थाइज के कालेपन की समस्या होती है. भले ही बॉडी का रंग कैसा भी हो, इनर थाइज में कालेपन (Kali Jangh) का प्रभाव होता है. इसका कारण स्किन इरिटेशन से लेकर कुछ सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती है. ऐसा स्किन को कलर देने वाले मेलेनिन के ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण होता है, जिसे हाइपर पिग्मेंटेशन (Hyperpigmentation on the thighs) कहा जाता है. कभी कभी यह समस्या थाइज से फैलकर बिकनी एरिया या लोअर बैक तक पहुंच जाती है. आइए जानते हैं महिलाओं में इनर थाइज के कालेपन (Kalapan) के क्या कारण होते हैं और घरेलू उपायों से इनका उपचार कैसे किया जा सकता है.