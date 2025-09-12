सुबह-सुबह लगने वाली चाय की तलब ऐसे करें दूर, ज्यादातर लोगों को नहीं पता ये मैजिक ट्रिक

सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीने की तलब सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होती है. खाली पेट चाय (Chai Ke Nuksan) पीने से सीने में जलन, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या हो जाती है. यही वजह ही की डॉक्टर भी सुबह के समय खाली पेट चाय पीने (Khali Pet Chai Peene Ke Nuksan) से मना करते हैं. अगर आप भी सुबह उठते ही चाय पीने के शौकिन हैं तो इस आदत को छोड़ दें. ऐसा करने से आपकी सेहत सही बनी रहेगी और पेट से जुड़ी कई समस्याएं दूर रहेगी. हालांकि कुछ लोगों के लिए सुबह की चाय छोड़ना (Chai Ki Aadat) किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. कई लोगों को चाय की तलब ऐसी लगती है कि वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते हैं. अगर आप भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें. क्योंकि हम आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप सुबह लगने वाली चाय की तलब (Tea Addiction) आसानी से दूर कर सकेंगे.

कैसे करें सुबह-सुबह लगने वाली चाय की तलब दूर (Chai Ki Aadat Kaise Chhudayen) -

धीरे-धीरे चाय की मात्रा कम करें

अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में ही चाय की आदत दूर हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक ऐसी आदत है जिसे छोड़ने के लिए समय लगता है. आप धीरे-धीरे चाय की मात्र को कम करने पर जोर दें. अगर आप कप भरकर चाय पीते हैं तो उसे आधा कर दें. एक हफ्ते बाद जिस मात्रा में आप चाय पी रहे हैं उसे फिर से आधा कर दें. ऐसा करने से एक महीने के अंदर ही चाय की आदत दूर हो जाएगी.

चाय की जगह दूध पीना शुरू करें

सुबह आप चाय की जगह दूध पीना शुरू कर दें. आप चाह तो शुरुआती दिनों में दूध में चाय पत्ती डाल सकते हैं. जब आप पूरी तरह से दूध पर स्विच हो जाएं तो, चाय पत्ती डालना बंद कर दें. अगर आपको दूध नहीं पसंद तो उसकी जगह कोई शेक बनाकर भी पी सकते हैं.

Photo Credit: Canva

हर्बल टी

हर्बल टी में कैफिन नहीं होता है, इसलिए आप दूध वाली चाय की जगह हर्बल चाय पीना शुरू कर सकते हैं. हर्बल टी के सेहत को कई लाभ भी पहुंचते हैं. ऐसे में ये चाय का अच्छा विकल्प है.

मेंटली प्रिपेयर

चाय की आदत छोड़ने के लिए आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा. सुबह उठते ही आप मन में बस यही बोले की आज चाय नहीं पीनी है. ऐसा करने से धीरे-धीरे ब्रेन खुद ब खुद चाय न पीने के लिए Trained होने लग जाएगा और देखते ही देखते चाय की आदत दूर हो जाएगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)