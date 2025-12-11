विज्ञापन

धर्मेंद्र के हमशक्ल ने मनाया धरम पाजी का जन्मदिन तो वीडियो हुआ वायरल, फैन्स की आंखें हुईं नम

धर्मेंद्र के जाने का गम केवल उनके परिवार को ही नहीं बल्कि उनके हर एक फैन को है जो उनसे अपने दिल से जुड़ा था. उनके जन्मदिन 8 दिसंबर पर उनके हमशक्ल ने जो किया वे देख भर उठेंगी आंखें.

धर्मेंद्र के हमशक्ल ने उनके जाने के बाद यूं मनाया जन्मदिन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. ये उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है लेकिन उनका जाना केवल उनके करीबियों के लिए ही नहीं बल्कि फैन्स के लिए भी किसी झटके से कम नहीं. धरम पाजी के ऐसे कई फैन्स थे जो भले ही उनसे कभी ना मिले हों लेकिन उन्होंने अपना ये एक तरफा फैन होने का रिश्ता शिद्दत से निभाया. वहीं कुछ वो भाग्यशाली भी रहे जिन्हें अपने पसंदीदा स्टार से मिलने का मौका मिला और वही यादें वो आज भी संजोए हुए हैं. सोशल मीडिया पर हमें ऐसा ही एक वीडियो मिला जहां धर्मेंद्र के बर्थडे 8 दिसंबर के दिन उन्हें याद किया गया और केक भी काटा गया.

धर्मेंद्र का हमशक्ल भी हुआ जश्न में शामिल

हमने आपको कई बार पाखी इकबाल नाम के एक शख्स के वीडियो दिखाए हैं. ये शख्स धरम पाजी के गेटअप में उनके गानों और डायलॉग्स पर रील्स बनाता है. पाखी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो शेयर किए जिनसे पता चला  पाखी ने गुरुद्वारा साहिब में जाकर हीमैन का बर्थडे मनाया. उन्होंने बताया कि वे हर साल सब साथ मिलकर धर्मेंद्र का जन्मदिन मनाते थे. लेकिन ये जन्मदिन उनके जाने के बाद आया. इस दिन वे सभी मिले और धर्मेंद्र की तस्वीर के सामने केक काटा. इस मौके पर पाखी इकबाल भी धर्मेंद्र वाले फिल्मी लुक में ही नजर आ रहे थे. उन्होंने केक काटा और उनकी तस्वीर के आगे रखा. 

बर्थडे सेलिब्रेशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया. लोग धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल होते हुए दिखे. एक फैन ने कमेंट किया, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती. 

