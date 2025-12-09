रात को सोने से पहले त्रिफला का पानी पीने से क्या होता है? डाइटिशियन ने बताया चेहरे और बालों से लेकर पूरे शरीर पर दिखेगा कैसा असर

What are the benefits of drinking Triphala water: त्रिफला आयुर्वेद की सबसे लोकप्रिय जड़ी-बूटियों में से एक है. यह तीन फलों- आंवला, हरड़ (हरितकी) और बहेड़ा (विभीतकी से मिलकर बनती है. आयुर्वेद में सदियों से इसका इस्तेमाल कई तरह की परेशानियों से निजात पाने के लिए किया जा रहा है. मशहूर डाइटिशियन श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डाइटिशियन ने त्रिफला के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. वे कहती हैं, खासकर रोज रात को सोने से पहले त्रिफला का पानी पीना आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है. आइए जानते हैं इससे आपकी बॉडी पर कैसा असर होगा-

त्रिफला का पानी पीने से क्या होता है?

त्रिफला एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, जो फ्री-रैडिकल्स के असर को कम कर स्किन को हेल्दी बनाए रखता है. रोज इसका पानी पीने से चेहरे पर पिंपल्स कम हो सकते हैं, डार्क स्पॉट और पिग्मेंटेशन हल्के हो सकते हैं, साथ ही चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगता है. यह शरीर को अंदर से साफ करता है, इसलिए स्किन अंदर से हेल्दी रहती है और चमक दिखने लगती है.

त्रिफला बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व स्कैल्प को हेल्दी रखने, डैंड्रफ कम करने, हेयर फॉल घटाने और हेयर ग्रोथ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

त्रिफला को नेचुरल क्लेंजर माना जाता है. यह धीरे-धीरे पेट साफ करने और पाचन सुधारने में मदद करता है. रोज त्रिफला का पानी पीने से कब्ज से राहत मिलती है, गैस और एसिडिटी की समस्या कम होती है और गट हेल्थ बेहतर होती है. सोने से पहले गुनगुने पानी में त्रिफला मिलाकर पीने से सुबह पेट आसानी से साफ हो जाता है.

आंवला और बहेड़ा जैसे फलों में विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट भरपूर होते हैं. इससे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं.

त्रिफला मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और फैट ब्रेकडाउन में मदद करता है. रात में इसे लेने से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिससे वेट मेनेजमेंट में मदद मिल सकती है.

विटामिन C और अन्य पोषक तत्व आंखों की रोशनी और आंखों की सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं.

त्रिफला के तमाम फायदे हैं, फिर भी इसे सीमित मात्रा में ही लें. 1 दिन में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर काफी है. बॉडी डिटॉक्स के लिए आप इसे रोज रात को सोने से पहले ले सकते हैं. वहीं, आप चाहें तो दिन में भी 1 गिलास त्रिफला पाउडर को थोड़ा-थोड़ा कर पी सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.