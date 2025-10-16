विज्ञापन
रोज खाए जाने वाले ये 5 फूड आइटम हैं सेहत के सबसे बड़े दुश्मन, जानिए क्यों बनते हैं ये 'साइलेंट किलर'

Foods That Damage Your Health: वर्ल्ड फूड डे जैसे मौके पर यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-से रोज खाए जाने वाले फूड आइटम आपकी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Foods That Damage Your Health: इन चीजों को खाना आज ही छोड़ दें.

Worst Foods For Health: हममें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर खाना स्वादिष्ट है और पेट भरता है, तो वह अच्छा ही होगा. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोज की थाली में कुछ ऐसे फूड आइटम भी हो सकते हैं जो धीरे-धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये चीजें दिखने में आम हैं, लेकिन असर में खतरनाक. वर्ल्ड फूड डे जैसे मौके पर यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-से रोज खाए जाने वाले फूड आइटम आपकी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं.

किन 5 चीजों को खाने से बचना चाहिए? (What 5 Things Should Be Avoided?)

1. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स

बिस्किट, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन स्नैक्स ये सब आजकल हर घर में मिलते हैं. लेकिन, इनमें मौजूद प्रिज़र्वेटिव्स, ट्रांस फैट और हाई सोडियम आपकी आंतों, दिल और लिवर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं.

  • ये फूड्स गट हेल्थ को बिगाड़ते हैं.
  • ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं.
  • लंबे समय तक सेवन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं.

2. बहुत ज्यादा नमक और शुगर

हमारे रोज के खाने में नमक और चीनी की मात्रा अक्सर जरूरत से ज्यादा होती है. खासकर रेडीमेड सॉस, नमकीन स्नैक्स, मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक्स में.

  • ज्यादा नमक से हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्या हो सकती है.
  • ज्यादा चीनी से डायबिटीज, मोटापा और दांतों की सड़न होती है.

WHO के अनुसार, एक व्यक्ति को दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक और 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए.

3. रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट

सॉसेज, बेकन, हॉट डॉग और रेड मीट जैसे फूड्स में सैचुरेटेड फैट और नाइट्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है. ये शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ाते हैं और कोलन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं.

  • हफ्ते में 1–2 बार से ज्यादा सेवन न करें.
  • बेहतर विकल्प: ग्रिल्ड चिकन, मछली या प्लांट-बेस्ड प्रोटीन.

4. बेकरी आइटम्स: छुपा हुआ ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्ब्स

केक, पेस्ट्री, कुकीज़ और ब्रेड जैसी चीजें दिखने में मासूम लगती हैं, लेकिन इनमें मैदा, ट्रांस फैट और आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं जो शरीर में ब्लड शुगर स्पाइक्स और फैट जमा करने का काम करते हैं.

  • रोज खाने से इंसुलिन रेसिस्टेंस और वजन बढ़ना तय है.
  • बेहतर विकल्प: होल ग्रेन ब्रेड ओट्स कुकीज.

5. शुगर ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स

कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस और एनर्जी ड्रिंक्स में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, कैफीन और एसिडिक एजेंट्स होते हैं जो लिवर, किडनी और हड्डियों पर बुरा असर डालते हैं.

  • ये ड्रिंक्स डिहाइड्रेशन और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकते हैं.
  • बेहतर विकल्प: नींबू पानी, नारियल पानी, ताजा फलों का रस

हम जो रोज खाते हैं, वही हमारी सेहत की नींव बनाता है. ऊपर बताए गए फूड आइटम्स को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन इनका सीमित और संतुलित सेवन ही समझदारी है. वर्ल्ड फूड डे पर यह संकल्प लें कि हम सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत को भी प्राथमिकता देंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

