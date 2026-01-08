विज्ञापन
'यह सब क्या है भाई?', वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन ने रविचंद्रन अश्विन को चौंकाया, दे दिया ये बड़ा बयान

Ravichandran Ashwin on Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की सफलता किसी एक मैच या एक सीरीज तक सीमित नहीं है. जूनियर और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बार-बार बड़े स्कोर बनाकर अपनी काबिलियत साबित की है.

Ravichandran Ashwin on Vaibhav Suryavanshi

Ravichandran Ashwin on Vaibhav Suryavanshi: भारतीय क्रिकेट के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो कहा, उसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया. अश्विन ने पिछले 30 दिनों में घरेलू और अंडर-19 क्रिकेट में वैभव के लगातार धमाकेदार स्कोर गिनाते हुए उनकी निरंतरता और प्रभाव को “असाधारण” बताया. उन्होंने साफ कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा प्रदर्शन शब्दों से परे है.

अश्विन ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, 171(95), 50(26), 190(84), 68(24), 108(61), 46(25) और 127(74). ये पिछले 30 दिनों में घरेलू और U19 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी के कुछ स्कोर हैं. एन्ना थम्बी, इन्दा अडी पोधुमा, इल्ला इन्नुम कोंजम वेनुमा? (यह सब क्या है भाई? क्या यह सैंपल काफी है या तुम और आगे बढ़ोगे?)यह बच्चा 14 साल की उम्र में जो कर रहा है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

U19 वर्ल्ड कप आने वाला है, जहां उससे शोस्टॉपर बनने की उम्मीद है, और उसके तुरंत बाद IPL में ओपनर के तौर पर अपने पहले पूरे सीजन के लिए संजू के बड़े जूते पहनने हैं, #VaibhavWatch के अगले चार महीने रोमांचक होने वाले हैं, जो हमें उसके स्वभाव, भूख और चरित्र के बारे में सब कुछ बताएंगे.

वैभव सूर्यवंशी ने लगातार प्रदर्शन से बनाई अलग पहचान

वैभव सूर्यवंशी की सफलता किसी एक मैच या एक सीरीज तक सीमित नहीं है. जूनियर और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बार-बार बड़े स्कोर बनाकर अपनी काबिलियत साबित की है. तेज रन बनाने की उनकी क्षमता और बड़े शॉट्स खेलने का आत्मविश्वास उन्हें इस उम्र में ही बाकी खिलाड़ियों से अलग खड़ा करता है.

आईपीएल से मिली नई उड़ान

पिछले सीज़न के आईपीएल में बड़े खिलाड़ियों के बीच खेलकर वैभव ने खुद को साबित किया. इस मंच पर मिले अनुभव ने उनके खेल को और निखारा. इसके बाद अंडर-19 क्रिकेट में उनका दबदबा और बढ़ता चला गया, जिससे वह सबसे होनहार युवा बल्लेबाज़ों में गिने जाने लगे.

विदेशों में भी बिखेरा जलवा 

इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वैभव ने विस्फोटक पारियां खेलीं. अलग-अलग पिच और हालात में लगातार रन बनाकर उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में बल्लेबाज़ी का नया पैमाना तय किया है.

कप्तान के रूप में भी ठोका शतक

अंडर-19 कप्तान के तौर पर अपने पहले ही बड़े असाइनमेंट में वैभव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज़ के फाइनल में 63 गेंदों में शतक जड़ा. 127 रनों की इस पारी में 10 छक्के और 9 चौके शामिल थे, जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया.

आगामी अंडर-19 विश्व कप और राजस्थान रॉयल्स के साथ एक और आईपीएल सीज़न को देखते हुए वैभव सूर्यवंशी से उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. जिस रफ्तार से वह आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि भारतीय क्रिकेट को एक नया, बेखौफ बल्लेबाज़ मिल चुका है.

