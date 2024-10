दिल्ली के अंडरग्राउंड वॉटर में बहुत अधिक मात्रा में पाया गया नमक, एक्सपर्ट से जानें कैसे करें RO का चुनाव, किन बातों का रखें ध्यान

RO For Drinking Water : हाल ही में सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी की एक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है. ये मामला दिल्ली में भूमिगत जल में बहुत ज्यादा मात्रा में खारेपन से जुड़ा है. दरअसल सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में अंडर ग्राउंड वॉटर के सेंपल लिए गए थे 25 प्रतिशत से ज्यादा खारा पानी पाया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि खारे पानी के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है. जहां अंडरग्राउंड वॉटर में 30 प्रतिशत खारापन पाया गया है. अगर पानी में नमक की इतनी अधिक मात्रा होगी को इसका बुरा असर किडनी पर दिखाई देगा. इससे बचने के लिए आरओ का पानी एक विकल्प हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि आरो का चुनाव किस तरह करें.



आरओ का चुनाव कैसे करें? (How To Choose an RO)



डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता के अनुसार अगर पीने के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा है तो ये आपकी किडनी पर बुरा असर डाल सकता है. इसके लिए आप रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ (RO) का इस्तेमाल करें. RO आजकल मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं. ये अलग-अलग क्वालिटीज और अलग-अलग टेक्नोलॉजी में उपलब्ध हैं. इनमें से आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का आरओ लेते हैं तो आपको खारे पानी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

1. फिल्टर

आरओ में एक पार्ट है फिल्टर, ये भी वही काम करता है जो हमारी किडनी करती है यानी कि ये इंप्योरिटीज को फिल्टर करता है.



2. यूवी

दूसरा पार्ट है यूवी, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज को ऐड कर दिया जाता है. जिसकी वजह से यूवी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स को वो किल करता है.



3. चारकोल

तीसरे में चारकोल ऐड कर देते हैं. तो एक अच्छे आरओ में तीन तरह कंपोनेंट होते हैं.



अगर आप अच्छी क्वालिटी का आरओ इस्तेमाल करते हैं तो आपके पानी में मिनरल की डेंसिटी कम हो जाएगी साथ ही सोडियम क्लोराइड भी कम हो जाएगा. इस तरह से आप पानी को पीने लायक बना सकते हैं.



जिनके पास आरओ नहीं है वे क्या करें?

दिल्ली जैसे शहर में जिसकी आबादी लगभग दो करोड़ है संभव नहीं कि सभी के पास आरओ हो. यहां लगभग 50 से 60 प्रतिशत लोगों के पास ही आरओ है. ऐसे में वे लोग क्या करें जिनके पास आरओ नहीं है? ऐसे स्थिति में आप पानी को अच्छी तरह उबाल लीजिए उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए. जब पानी ठंडा हो जाए तो ये इस्तेमाल के लिए तैयार है. इस तरीके से आपका सारा एक्सेस मिनरल्स और साल्ट खत्म हो जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)