विज्ञापन
विशेष लिंक

घर बैठे इस सिंपल टेस्ट से जान सकते हैं हार्ट हेल्दी है या नहीं, मिनटों में पता चल जाएगा दिल का हाल

How to Check Your Heart Health at Home: "सीढ़ी चढ़ने का परीक्षण" नामक इस टेस्ट के दौरान आपको बिना रूके तेज गति में सीढ़ी पर चढ़ना होता है. इस दौरान टाइम भी नोट करना होता है. ये टेस्ट करने के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर लगभग 60 सीढ़ियां हों.

Read Time: 3 mins
Share
घर बैठे इस सिंपल टेस्ट से जान सकते हैं हार्ट हेल्दी है या नहीं, मिनटों में पता चल जाएगा दिल का हाल
How to Check Your Heart Health at Home: ये टेस्ट आपकी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस के बारे में काफी कुछ बात देता है

How to Check Your Heart Health at Home: घर बैठे आप आसानी से अपने दिल की हेल्थ के बारे में आसानी से जान सकते हैं.  "सीढ़ी चढ़ने का परीक्षण" (Stair Climbing Test) की मदद से कोई भी घर में बैठे आसानी से पता कर सकता है कि उसका दिल सही से काम कर रहा है कि नहीं. ये टेस्ट आपकी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस के बारे में काफी कुछ बात देता है. साथ ही आपके दिल और फेफड़ों के एक साथ काम करने की क्षमता का आकलन भी कर देता है. तो आइए विस्तार में जानते हैं इस टेस्ट के बारे में

घर में कैसे करें ये सिंपल टेस्ट

"सीढ़ी चढ़ने का परीक्षण" नामक इस टेस्ट के दौरान आपको बिना रूके तेज गति में सीढ़ी पर चढ़ना होता है. इस दौरान टाइम भी नोट करना होता है. ये टेस्ट करने के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर लगभग 60 सीढ़ियां हों..

टेस्ट शुरू करते हुए एक स्टॉपवॉच या अपने फ़ोन का टाइमर ऑन कर लें. फिर तेज गति से, बिना रुके, सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दें. याद रखें कि आपको इस दौरान दौड़ना नहीं, एक स्थिर और तेज चाल में चीढ़ी चढ़नी हैं. 60 वीं सीढ़ी पर पहुंचने पर स्टॉपवॉच बंद कर दें और समय नोट करें. शोधकर्ताओं के अनुसार, सीढ़ी चढ़ने में कितना समय आपको लगा है उसके आकलन से आपके दिल की सेहत के बारे में पता चल जाएगा.

ये भी पढ़ें: इस पत्ते का पानी पीने से होगा दिमाग तेज और रात में आएगी गहरी नींद! बस जान लीजिए इस्तेमाल करने का तरीका

1 मिनट (60 सेकंड) से कम- अगर आप इतनी देर में 60 सीढ़ियां चढ़ लेते हैं तो समझ लें कि आपका दिल और फेफड़े बहुत अच्छी क्षमता से काम कर रहे हैं.

1 मिनट से 90 सेकंड के बीच-  दिल और फेफड़े सही क्षमता से काम कर रहे हैं.

डेढ़ मिनट (90 सेकंड) से ज्यादा- ये समय संकेत है कि आपके दिल की सेहत सही नहीं.कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस में सुधार की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- घर पर बैठे सिंपल टेस्ट से जानें स्मोकिंग से आपके फेफडों को हुआ कितना नुकसान

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Check Your Heart Health At Home, How To Check Your Heart Health, Easy Ways To Test Your Heart Health At Home
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com