घर पर खुद कर सकते हैं ये 5 टेस्ट, देंगे सेहत की रिपोर्ट, डॉक्टर ने खुद बताया कैसे होंगें

How Do I Know If My Health Is Ok: बिजी रहने के कारण कई लोग हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं और जब कोई बड़ी बीमारी सामने आती है तभी डॉक्टर से संपर्क करते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो अपनी इस आदत को समय रहते बदलना जरूरी है. अब आप बिजी रहने के बाद भी घर बैठे कुछ टेस्ट से यह पता लगा सकते हैं कि आप हेल्दी है या नहीं. डॉक्टर शालिनी सिंह (एमबीबीएस, एमडी, फाउंडर माय एक्सपर्ट) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील साझा कर बताया कि ऐसे कौन से 5 टेस्ट हैं, जो आप घर बैठे खुद कर सकते हैं और सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं.

शरीर के स्वस्थ होने का कैसे पता करें?

स्किन को पिंच करना: स्किन को पिंच करने पर अगर आपकी स्किन को वापिस आने में 2 सेकंड से ज्यादा लगता है, तो यह आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है. ऐसे में शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं. आप चाहें, तो अपनी डाइट में पानी से भरपूर चीजों को भी शामिल कर सकते हैं.

जमीन ओर बैठकर चेक करो: आप जमीन पर बैठकर यह पता लगा सकते हैं आपकी कोर मसल्स स्ट्रांग या नहीं. बस आपको इतना करना है कि जमीन पर बैठना है और बिना किसी चीज का सहारा लिए उठना है. अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो यह मान सकते हैं कि आपकी मसल्स स्ट्रांग हैं और जॉइन्ट मजबूत है.

लंबी सांस लें: लंबी गहरी सांस लेने के बाद अगर आप अपनी सांस को 3 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि आपके लंग्स मजबूत है. जो लोग ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वे लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए डॉक्टर का सहारा लें सकते हैं.

खाली पेट नींबू या मेथी खाएं: सुबह उठकर बिना ब्रश किए नींबू या मेथी खाकर देखें. अगर आपको इसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, तो हो सकता है आपका लिवर कमजोर पड़ रहा हो. लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप कई तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

