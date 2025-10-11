घर पर बैठे सिंपल टेस्ट से जानें स्मोकिंग से आपके फेफडों को हुआ कितना नुकसान

Lung Test At Home Holding Breath: जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनके फेफड़े कमजोर होने लग जाते हैं और आगे जाकर उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है. अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो घर में आसानी से अपने आप जांच कर सकते हैं कि आपके फेफड़े कमजोर है कि नहीं. आइए जानते हैं इस छोटे से टेस्ट के बारे में जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने फेफड़ों की हेल्थ के बारे में आसानी से पता कर सकता है.

इस तरह से करें टेस्ट

आप अपने फोन में 60 मिनट का टाइमर सेट करें और सांस ले ले. फिर टाइमर शुरू कर दें. देखें की आप कितनी देर तक सांस रोकने में कामयाब रहे. स्वस्थ फेफड़ों वाले लोग 30 से 60 सेकंड तक अपनी सांस आसानी से रोक सकते हैं. जबकि जो लोग धूम्रपान करते हैं, उन्हें 30 सेकंड तक भी सांस रोकने में दिक्कत होने लग जाता है. धूम्रपान करने वाले लोग आमतौर पर 25 सेकंड से ज़्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक पाते. सांस रोकने की परेशानी होने पर समझ लें की आपको क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होने वाला है. क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होने पर सांस लेने में काफी कठिन होने लग जाती है.

फेफड़ों को कैसे रखें हेल्दी

जीवनशैली में बदलाव करें

धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करता है. इतना ही नहीं COPD और फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है. अगर आप धूम्रपान करते हैं तो तुरंत छोड़ दें. इतना ही नहीं सेकंड-हैंड स्मोक (दूसरों के धुएँ) के संपर्क में भी आने से बचें

प्रदूषण से बचें

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब होने पर घर से बाहर न निकलें. बाहर निकलने पर N95 मास्क का उपयोग करें, खासकर भीड़भाड़ या अत्यधिक प्रदूषित वाली जगह पर जाने पर. वहीं घर के अंदर हवा साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें.

नियमित व्यायाम करें

एरोबिक व्यायाम जैसे तेज चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना फेफड़ों की क्षमता को मजबूत करता है.

