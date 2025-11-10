1914 में आधुनिक ब्रा पेश की गई थी, और तब से ये महिलाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा रही हैं. ब्रा कई प्रकार की होती हैं – स्ट्रैपलेस, फुल कवरेज, 3/4 कवरेज, ट्यूब, टी-शर्ट, लेसी, स्पोर्ट्स, वायर्ड, नॉन-वायर्ड, सीमलेस, पैडेड और नॉन-पैडेड. ये सिर्फ ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं करतीं, बल्कि उन्हें उठाकर आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं.

हालाँकि, दिन के अंत में ब्रा को अनहुक करना सबसे आरामदायक लगता है. पर अक्सर हम अगले दिन या उसके बाद भी वही ब्रा पहन लेते हैं. शायद यह आपकी पसंदीदा ब्रा है जो हर टॉप के साथ अच्छी लगती है, या जल्दी में धोने का समय नहीं मिला. कारण चाहे जो भी हो, हममें से अधिकांश लोग वही ब्रा बार-बार पहनते हैं, बिना धोए.

लेकिन आपकी ब्रा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपकी त्वचा इससे परेशान हो सकती है. हर चीज की एक “एक्सपायरी डेट” होती है, और सवाल ये है – बिना धोए एक ही ब्रा कितने दिन पहन सकते हैं?

Rewearing a bra without washing can cause contact dermatitis. Photo: Freepik

बिना धोए ब्रा पहनने से क्‍या होगा, क्या गंदी ब्रा से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है?

अक्सर हम सुबह ब्रा उठाते समय इसके गंदे होने पर ध्यान नहीं देते. लेकिन दिन में अक्सर ब्रेस्ट के नीचे या पीठ पर खुजली या पिंपल्स दिखाई देने लगते हैं. एनडीटीवी से बातचीत करते हुए डॉ. समृद्धि सक्सेना (फाउंडर, अंडर द लेयर्स स्किन, हेयर & लेजर क्लिनिक, नई दिल्ली) बताती हैं

“एक्ने कहीं भी हो सकते हैं और ये त्वचा में लालिमा और जलन छोड़ सकते हैं. सबसे बड़ी चिंता घर्षण (फ्रिक्शन) है, जिससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है.

अगर आप पसीने में भी ब्रा दोबारा पहनते हैं, खासकर स्पोर्ट्स ब्रा, तो इससे ब्रेस्ट पर फ्रिक्शन एक्ने हो सकते हैं. और अगर ब्रा सिंथेटिक मटेरियल से बनी हो, तो ये त्वचा में और ज्यादा जलन पैदा कर सकती है.

ब्रा को बिना धोए कितने दिन पहनना ठीक है?

हर महिला की अलमारी में एक या दो "फेवरेट ब्रा" जरूर होती हैं - जो हर कपड़े के साथ फिट बैठती है, आरामदायक लगती है और आत्मविश्वास भी देती है. लेकिन अक्सर हम उसी ब्रा को कई दिनों तक बिना धोए पहन लेते हैं. कभी समय की कमी, कभी आलस, तो कभी “अरे अभी तो साफ लग रही है” कहकर हम धोना टाल देते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इससे आपकी त्वचा पर क्या असर पड़ता है? और असल में, एक ही ब्रा को बिना धोए कितने दिन पहनना ठीक है?

कितने दिन तक एक ही ब्रा पहनी जा सकती है?

यह बात कई चीज़ों पर निर्भर करती है - मौसम, आपका पसीना, और ब्रा का प्रकार.

1. सामान्य ब्रा (Regular bra) : अगर मौसम ठंडा या सूखा है और आप बहुत ज़्यादा पसीना नहीं बहाते, तो एक ही ब्रा को 2 से 3 बार पहनना ठीक है. उसके बाद उसे जरूर धो लें.

2. स्पोर्ट्स ब्रा : इसे हर इस्तेमाल के बाद धोना जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट के दौरान पसीना बहुत ज्यादा निकलता है और इससे बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं.

3. नमी वाला मौसम (Humidity) : गर्मी या बरसात में शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए इन दिनों में ब्रा को हर 1-2 बार पहनने के बाद धोना बेहतर है.

भारत जैसे गर्म और उमस भरे देश में ब्रा को तीन बार से ज्यादा बिना धोए पहनना ठीक नहीं माना जाता.

गंदी ब्रा से क्या समस्याएँ हो सकती हैं?

बिना धोए ब्रा पहनने से सिर्फ बदबू ही नहीं, कई तरह की त्वचा संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं, जैसे–

ब्रेस्ट एक्ने (Boob acne) : पसीना और बैक्टीरिया रोमछिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे दाने और पिंपल्स निकल आते हैं.

पसीना और बैक्टीरिया रोमछिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे दाने और पिंपल्स निकल आते हैं. खुजली और लालिमा : सिंथेटिक कपड़े और पसीने की वजह से त्वचा में जलन होती है.

सिंथेटिक कपड़े और पसीने की वजह से त्वचा में जलन होती है. फंगल इंफेक्शन : नमी और गंदगी फंगस को पनपने का मौका देती है, जिससे संक्रमण फैल सकता है.

नमी और गंदगी फंगस को पनपने का मौका देती है, जिससे संक्रमण फैल सकता है. बदबू और असहजता : गंदे कपड़ों की तरह ब्रा में भी बदबू आने लगती है, जो आत्मविश्वास को प्रभावित करती है.

कैसे समझें कि आपकी ब्रा स्‍क‍िन को सूट नहीं कर रही?

अगर आपको ब्रेस्ट एक्ने, लालिमा और जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रा और आपकी त्वचा ठीक से मेल नहीं खा रही. सिंथेटिक मटेरियल और केमिकल-इन्फ्यूज्ड वायर्स या क्लैस्प्स वाली ब्रा से त्वचा में खुरदरापन, खुजली और दर्द हो सकता है. पसीने के कारण इसमें बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. डॉ. समृद्धि का कहना है कि ब्रा रोजाना बदलनी चाहिए और धोई हुई ब्रा पहननी चाहिए. गर्मी और नमी वाले मौसम में त्वचा की समस्या ज्यादा होती है, इसलिए हल्की और कॉटन की ब्रा पहनना बेहतर है, ताकि त्वचा सांस ले सके.

A sweaty bra can cause bacterial and fungal infections. Photo: Freepik

बिना धोए एक ही ब्रा को कितनी बार पहना ता सकता है?

भारत के मौसम में, सामान्य ब्रा को 2-3 बार पहनना सामान्य है. अगर आप ज्यादा पसीना बहाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या लंबे समय बाहर रहते हैं, तो हर बार धोना बेहतर है. स्पोर्ट्स ब्रा को हर बार पहनने के बाद धोना चाहिए. यह ब्रा की सफाई और आपकी त्वचा दोनों के लिए जरूरी है.

You should wash regular bras after 2-3 wears and a sports bra after every wear. Photo: Freepik

ब्रा धोने का सही तरीका क्‍या है?

ब्रांड एक्सपर्ट क्रुतिक त्रेवादिया बताती हैं कि ब्रा को हाथ से धोना सबसे सुरक्षित है.

हमेशा ठंडे या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें.

माइल्ड डिटर्जेंट (हल्का साबुन) लें ताकि कपड़े और इलास्टिक सुरक्षित रहें.

ब्रा को हाथ से धीरे-धीरे धोएं, बहुत जोर से न मरोड़ें.

अगर मशीन में धोना हो तो वॉश बैग में डालकर जेंटल साइकिल पर धोएं.

सुखाने के लिए छांव में फ्लैट रखकर सुखाएं, धूप में सीधे न डालें.

गरमी और खुरदरी धूप से ब्रा की इलास्टिक कमजोर हो सकती है. सही तरीके से धोने से ब्रा लंबे समय तक सपोर्टिव रहती है.

Handwashing is the safest method to wash a bra. Photo: Freepik

ब्रा क्यों धोना जरूरी है?

हमारी ब्रा पूरे दिन शरीर के सबसे नाज़ुक हिस्से से चिपकी रहती है. इसमें पसीना, तेल, डेड स्किन और कभी-कभी परफ्यूम या बॉडी लोशन के अवशेष जमा हो जाते हैं. ये सब बैक्टीरिया और फंगस के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं. अगर ब्रा को रोज़ाना या नियमित रूप से न धोया जाए, तो ये गंदगी त्वचा में खुजली, लाल चकत्ते, पिंपल्स या फंगल इंफेक्शन का कारण बन सकती है.

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. समृद्धि सक्सेना के अनुसार, “बिना धोए ब्रा को बार-बार पहनने से ‘फ्रिक्शन डर्मेटाइटिस' हो सकता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा घर्षण और पसीने से जलने लगती है और लाल हो जाती है. कई बार दर्द या दाने भी हो जाते हैं.”

Air the bra out every night to freshen it. Photo: Freepik

ब्रा को ताज़ा रखने के छोटे उपाय अगर आप रोज़ धो नहीं सकते, तो इन आसान ट्रिक्स से ब्रा को कुछ हद तक ताज़ा रखा जा सकता है – पहनने के बाद कुछ घंटों के लिए हवा में सुखाएं, ताकि नमी निकल जाए. कभी-कभी हल्की धूप में कुछ मिनटों के लिए रखें – इससे बदबू कम होगी. फैब्रिक रिफ्रेशर स्प्रे का इस्तेमाल करें. ब्रा को एयरफ्लो वाले हिस्से में रखें, बंद या सील्ड जगह में नहीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)