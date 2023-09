स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से हो सकता है हाथों और उंगलियों में दर्द, कैसे बचें

स्मार्टफोन पकड़े से होता है जोड़ों में दर्द को जानें बचाव के उपाय.

How do I get rid of hand pain while using my phone? स्मार्टफोन (Smart phone) के बढ़ते यूज के कारण एक तरफ जहां कई तरह की सुविधाएं मिली हैं वहीं कुछ परेशानियां भी बढ़ी हैं. इसी में एक है हाथ की छोटी छाटी ज्वाइंट्स में पेन (Joints pain) की प्राब्लम. हमारे एक हाथ में 27 बोन्स, 35 मसल्स और 100 ज्यादा टेंडन होती हैं. जब हम किसी चीज को हाथ में पकड़ते हैं तो ये टेंडन सिकुड़ती और फैलती हैं. इस प्रक्रिया के बार बार दोहराए जाने के कारण टेंडन फट जाती हैं जिसके कारण दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है. स्मार्ट फोन के बहुत ज्यादा यूज के कारण हाथों के ज्वाइंट्स में पेन की समस्या को स्मार्टफोन फिंगर्स (Joints pain due to smart phone) कहा जाता है. आइए जानते हैं इसके लक्षण और इससे राहत पाने के उपाय…