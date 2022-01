क्या है साइटिका, किन लोगों को ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है, कैसे बचें और क्या है उपचार

Sciatica Pain: जानिए किसे होता है साइटिका का खतरा, कारण और उपचार.

What Is Sciatica? Symptoms, Causes, Diagnosis, Treatment: इंसान के शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं. इनमें से अगर किसी एक हड्डी में जरा सी भी दिक्कत हो जाए तो उसका एफेक्ट पूरी बॉडी पर पड़ता है. इसके साथ ही आपको असहनीय और जानलेवा दर्द (Sciatica Pain) से भी गुजरना पड़ता है. ऐसा ही कुछ होता है साइटिक के दर्द में. साइटिका के दर्द से जूझने वाले व्यक्ति को कमर से लेकर कूल्हों और फिर पैरों तक असहनीय दर्द औऱ जलन का सामना करना पड़ता है. साइटिका (What Is Sciatica)मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नर्व्स में से एक है. अमूमन साइटिका का दर्द लोगों को 30 साल की उम्र के बाद ही होता है. साइटिका में लोगों को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और कई बार साइटिका की गंभीर स्थिति से गुजरने वाले मरीज बिस्तर पकड़ लेते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या है साइटिका, किन लोगों को ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है, इससे कैसे बचें और क्या है उपचार.