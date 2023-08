चेहरे पर झुर्रियां आने लगें तो नींबू में मिलाकर लगा लीजिए ये चीज, कुछ ही दिनों में साफ और निखरी मिलेगी त्वचा

Skin Care Tips: झुर्रियां आने पर फेस स्किन ढीली पड़ने लगती है.

How To Get Rid of Wrinkles: कोई समय से पहले बूढ़ा नहीं दिखना चाहता है. बेदाग और ग्लोइंग स्किन पाना सभी का सपना रहता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ लोगों के चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है और फेस स्किन ढीली पड़ने लगती है. फेस पर झुर्रियां होने पर चेहरे पर काले रंग के दाग से बन जाते हैं जो देखने पर अच्छे नहीं लगते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई तरह के महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेकिन इनसे रिजल्ट हमेशा बेहतर मिले ऐसा जरूरी नही है. जब हम अपने स्किन केयर रूटीन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी स्किन निसंदेह खराब और डल दिखने लगती है.