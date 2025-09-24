विज्ञापन

हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाह‍िए, तो डेली डाइट में शामिल करें चुकंदर और चिया सीड्स से बना ये खास ब्‍यूटी टॉन‍िक

अगर आपको बेदाग और स्वस्थ स्किन चाहिए, तो चुकंदर और चिया सीड्स का ड्रिंक कमाल कर सकता है. ये पोषण भी देगा और चेहरा भी निखार देगा.

यह टॉन‍िक आपके चेहरे पर ग्‍लो ले आएगा.

Drink for Skin Care: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में चेहरे का ख्याल रखना आसान नहीं है. धूप, धूल और प्रदूषण के चलते स्किन की चमक खो जाती है. ऊपर से खाने-पीने की लापरवाही चेहरे की ग्लो छीन लेती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग दिखे, तो डेली डाइट में एक हेल्दी ड्रिंक शामिल करना जरूरी है. चुकंदर और चिया सीड्स से बना ड्रिंक स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह स्किन को अंदर से साफ करता है, दाग-धब्बे हटाता है और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है. अपने भरपूर न्यूट्रिशन की वजह से यह ड्रिंक स्किन का नैचुरल ब्यूटी टॉनिक कहा जा सकता है.

स्किन के लिए वरदान है चुकंदर और चिया सीड्स का ड्रिंक (Beetroot & Chia Seeds Drink is a Blessing for Skin)

चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कई विटामिन पाए जाते हैं, जो खून को साफ करके चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाते हैं. वहीं, चिया सीड्स में फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो स्किन को हाइड्रेटेड और हेल्दी रखते हैं. इस ड्रिंक में डाला गया नींबू का रस कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे स्किन और भी टाइट और यंग दिखती है. वहीं, शहद स्किन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बैक्टीरिया-फ्री रखने में मददगार होता है.

इस ड्रिंक को बनाने के लिए चाहिए (Ingredients Needed)

  • एक चुकंदर (छिला हुआ)
  • एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स
  • थोड़ा नींबू का रस
  • शहद या गुड़ (आपकी पसंद के अनुसार)
  • बर्फ के कुछ टुकड़े
Photo Credit: iStock

कैसे बनाएं चुकंदर और चिया सीड्स का ड्रिंक (How to Make Beetroot & Chia Seeds Drink)

  1. सबसे पहले चिया सीड्स को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें.
  2. अब चुकंदर को मिक्सी में डालकर पीस लें.
  3. अगर आपको गाढ़ा जूस पसंद है तो इसे बिना छाने पिएं, वरना छान लें.
  4. एक गिलास में चुकंदर का रस डालें और उसमें भिगोए हुए चिया सीड्स मिलाएं.
  5. अब नींबू का रस और शहद/गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.
  6. ऊपर से बर्फ डालें और ताजगी भरा हेल्दी ड्रिंक सर्व करें.

