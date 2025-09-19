पेट में कीड़े होने पर दिखाई देते हैं ये 6 लक्षण, इन 5 देसी नुस्खों से करें इलाज, मिल सकता है आराम

Home remedy for stomach worm : पेट के कीड़े एक आम समस्या है, जो किसी को भी हो सकती है. आप इसपर समय रहते ध्यान नहीं देते हैं, तो ये छोटे-छोटे कीड़े शरीर में घुसकर कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकते हैं. जी हां, ऐसे में आज हम आपको पेट में कीड़े होने के 6 लक्षण और 5 असरदार देसी नुस्खे भी बताएंगे, जिसे जानने के लिए आर्टिकल में बने रहिए ...

पेट के कीड़े का लक्षण - symptoms of stomach worms

आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का या कभी-कभी तेज दर्द महसूस हो सकता है. अगर आपका वजन बिना किसी डाइट या एक्सरसाइज के तेजी से वजन कम हो रहा है और आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो यह कीड़ों की वजह से हो सकता है. क्योंकि कीड़े आपके शरीर के न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देते हैं धीरे-धीरे. कुछ लोगों को पेट में कीड़े होने पर बहुत भूख लगती है, वहीं कुछ को बिल्कुल भूख नहीं लगती. इसके अलावा गुदा में खुजली होने लगती है, अमूमन यह रात के समय होती है, जब कीड़े अंडे देने के लिए बाहर आते हैं. बच्चों में यह बहुत आम है. कभी-कभी पेट के कीड़े होने पर आपको जी मिचलाने या उल्टी आने जैसी समस्या भी महसूस हो सकती है. पेट में कीड़े आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बिगाड़ सकते हैं, जिससे आपको कब्ज या बार-बार दस्त लग सकती हैं.

पेट के कीड़े के देसी उपाय - Home remedies for stomach worms

लहसुन एक नेचुरल एंटी-पैरासिटिक है, जो इस समस्या में आपको राहत दिला सकता है. ऐसे में रोज सुबह खाली पेट 2-3 कच्ची लहसुन की कलियां चबाएं. नीम की पत्तियां भी कीड़ों को मारने में बहुत असरदार हैं. कुछ नीम की पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खा सकते हैं. वहीं, कच्चा पपीता या पपीते के बीज कीड़ों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में कच्चे पपीते का जूस पीएं या बीजों को सुखाकर पीस लीजिए और शहद के साथ सेवन करें. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. एक गिलास गर्म दूध में 01 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से भी इस परेशानी में राहत मिल सकती है. अजवाइन और गुड़ को मिलाकर खाने से भी पेट के कीड़े खत्म हो सकते हैं. कद्दू के बीज और करेला पेट के कीड़ों को खत्म करने में बहुत असरदार हो सकते हैं.

इन नुस्खों को आजमाने के साथ-साथ साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखें, जैसे - खाना खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद हैंड वॉश जरूर करें, बाहर का खुला खाना खाने से बचें और फल-सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करिए.



