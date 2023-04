ऐसे ही मशहूर नहीं हैं भारतीय घरेलू नुस्खे, इन 5 उपायों से तुरंत दूर हो जाती है पेट की गैस, अफरा से मिलती है राहत और बेहतर होता है पाचन...

पेट में गैस की समस्‍या से तुरंत राहत पाने के रामबाण नुस्‍खे | How to remove gas from stomach instantly | Gas se Turant Rahat ke Gharelu Nuskhe



सौंफ

How do you take fennel seeds for gas? भोजन के बाद सौंफ के साथ मिश्री खाने पर या खाली सौंफ चबाने पर भी पेट को काफी राहत मिलती है.

सौंफ पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाती है. इसके एंटी माइक्रोबियल गुण पेट में गैस और अफारे में राहत दिलाते हैं. इसको चबाने से भोजन अच्छी तरह से पचता है और डाइजेशन सही होता है. भोजन के बाद सौंफ के साथ मिश्री खाने पर या खाली सौंफ चबाने पर भी पेट को काफी राहत मिलती है.

कैसे रखें गर्मियों में बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन? चिलचिलाती धूप में भी महसूस नहीं होगी गर्मी, ये रहे 7 कूलिंग फूड्स





अजवाइन

How to use ajwain for gas relief? अजवाइन बेहतरीन पाचन गुणों से समृद्ध है.

अजवाइन पेट की गैस, अपच, अफारा आदि के लिए रामबाण का काम करती है. अजवाइन बेहतरीन पाचन गुणों से समृद्ध है. पेट फूलने पर आधा चम्मच अजवाइन को चुटकी भर हींग और जरा से काले नमक के साथ फंकी लेकर गुनगुना पानी पी लीजिए. अफारे में तुरंत आराम आ जाएगा.

पेट की गैस से छुटकारा दिलाने का रामबाण इलाज, मिनटों में दूर जाएगी Acidity,घर में बनाकर पिएं ये पानी





दही के सेवन से दूर होगी सूजन

How Yogurt Or Curd Reduces Bloating Or Gas: इससे आपका हाजमा सही होगा और पेट में पड़ा अनहेल्दी खाना जल्दी पच जाता है.

दही के प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को मजबूत और स्मूथ करते हैं. इसकी मदद से पेट में गैस और अफारा दूर करने में मदद मिलती है. आप दही, लस्सी या छाछ की सेवन करें तो जरा सा काला नमक जरूर डाल लें. इससे आपका हाजमा सही होगा और पेट में पड़ा अनहेल्दी खाना जल्दी पच जाता है.





पुदीना

How do you use mint leaves for gas? आप पुदीने को छाछ में मिलाकर पी सकते हैं या पुदीने का चूर्ण खा सकते हैं.​ Photo Credit: istock



पुदीना पाचन तंत्र को स्ट्रांग करता है और पेट फूलने की दिक्कत में आराम दिलाता है. इसके डाइजेस्टिव गुण पाचन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं जिससे पाचन एंजाइम सक्रिय होते हैं और खाना बेहतरीन तरीके से पचता है और पेट में गैस, दर्द, अपच आदि की दिक्कत से राहत मिलती है. आप पुदीने को छाछ में मिलाकर पी सकते हैं या पुदीने का चूर्ण खा सकते हैं.

Acidity और गैस का कारण बनती हैं ये 5 सब्जियां और दालें, पचने में भी लगाती हैं टाइम, Bloating से फूल जाता है पेट





हींग

Hing For Bloating: रोज भोजन के बाद आप चुटकी भर हींग का सेवन करेंगे तो गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी.

हींग भी पेट के अफारे को दूर करने में मददगार साबित होती है. जब पेट टाइट होकर फूलने लगे तो चुटकी भर हींग को काले नमक और दो बूंद नींबू के साथ फंकी लीजिए और हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए. इससे आपके पाचक एंजाइम एक्टिव होंगे और गैस निकल जाएगा. रोज भोजन के बाद आप चुटकी भर हींग का सेवन करेंगे तो गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी.

Expert Explains: पहले ही जानें कि प्रोस्‍टेट कैंसर होगा या नहीं! | Prostate Cancer Genetic Testing

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.