पेट की गैस से छुटकारा दिलाने का रामबाण इलाज, मिनटों में दूर जाएगी Acidity,घर में बनाकर पिएं ये पानी  

पेट की गैस से छुटकारा दिलाने का रामबाण इलाज, मिनटों में दूर जाएगी Acidity

How Do I Get Rid Of Gas In 5 Minutes: कई लोगों को पेट में गैस बनने की समस्या होती है. गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं. इसमें असमय खान-पान के साथ मसालेदार खान, बाहर का स्पाइसी खाना, देर रात तक खाना या कम पानी पीना शामिल है. इसके अलावा भी पेट में गैस बनने के कारण होते हैं. पेट में गैस बनने से पेट-पीठ या सिर में दर्द हो सकता है, डकारें आने लगती हैं, सीने और पेट में जलन हो सकता है. पेट में बनने वाली गैस से राहत पाने के लिए इन घरेलू नुस्खों को ट्राई किया जा सकता है. घर में इन ड्रिंक्स को पीने से गैस से तुरंत राह मिल सकती है.