पार्लर जाने का झंझट खत्म! शहनाज़ हुसैन की टिप्स से किचन में बनाएं 100% नेचुरल फेस पैक

Home made face pack by Shahnaz Hussain : त्वचा की देखभाल का सबसे जरूरी हिस्सा फेस मास्क का इस्तेमाल है, लेकिन प्राकृतिक सामग्री वाला फेस मास्क चुनना मुश्किल होता है, खासकर जब बाजार में इतने सारे आप्शन हों. फिर भी, आप अपने घर पर ही किचन में मौजूद सामग्री से एक DIY होममेड मास्क तैयार कर सकते हैं. इसके बारे में ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताया है. तो बिना देर किए आइए आगे आर्टिकल में जानते हैं घर पर फेस पैक तैयार करने के लिए किन-किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी.

शहनाज हुसैन ने जिन होम मेड मास्क के बारे में बताया है, वे त्वचा की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

यह मास्क तब आदर्श है जब आप अपने चेहरे पर तुरंत निखार लाना चाहते हैं और अपनी त्वचा को हाइड्रेट करते हुए उसे धीरे से एक्सफोलिएट करना चाहते हैं:

बस 2 बड़े चम्मच पके पपीते को 1 चम्मच शहद में मिलाएं.

पेस्ट बनाने के लिए पपीते को मसलना याद रखें.

इसे अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें.

अंत में गुनगुने पानी से धो लें.

एलोवेरा और खीरे का फेस मास्क है रूखी और खिंची-खिंची त्वचा को आराम पहुंचाता है. इन दोनों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो त्वचा को नमी प्रदान करती है.

इस मास्क को बनाने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल को आधे कद्दूकस किए हुए खीरे (छिलके सहित) के साथ मिलाएं.

इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दीजिए. इसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए.

तुलसी, नीम और मुल्तानी मिट्टी से बना यह तीन फेस पैक ऑयली स्किन वालों के लिए रामबाण है. यह ओपनपोर्स की गहराई से सफाई करने, त्वचा को कसने में मदद करता है. इन गुणों के कारण, यह मुंहासों को कंट्रोल करता है.

1 बड़ा चम्मच नीम पाउडर को बराबर मात्रा में मुल्तानी मिट्टी और तुलसी पाउडर के साथ मिलाएं.

इसमें पानी मिलाकर पेस्ट बना लें.

इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें.

इसे हर दूसरे दिन लगाने से आपको स्वस्थ तेल संतुलन बनाए रखने और मुंहासे नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

चंदन त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करता है, दही त्वचा को आराम पहुंचाता है और त्वचा की रंगत को एक समान बनाता है और शहद में सूजन-रोधी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं. जो त्वचा की मरम्मत करके उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बहाल करने में मदद करते हैं.

• 1 बड़ा चम्मच चंदन को एक छोटा चम्मच शहद और 2 बड़े चम्मच दही के साथ मिलाएं.

• इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं.

• इसे पंद्रह मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)