Heart Health: जिम जाने से पहले जान लें ये बातें घट जाएगा हार्ट अटैक का रिस्क, जानिए सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है

Heart Attack: हाल ही में जिम शुरू किया है तो आपको सजग रहना चाहिए.

Who Is At Risk Of Heart Attack: कुछ ही समय पहले की बात है जिम में वर्कआउट करते हुए मशहूर स्टेंडअप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया. उसके बाद ऐसी और भी घटनाएं सुनने को मिलीं कि जिम के दौरान कम उम्र के युवाओं को हार्ट अटैक आया और मौके पर ही मौत हो गई. आखिर इन घटनाओं की वजह क्या है? क्या जिम करने से से दिल कमजोर हो जाता है या कोई ऐसी गलती होती है जो दिल पर भारी पड़ जाती है. मैक्स, बीएलके में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर कंसलटेंट डॉ. विकास ठाकरान ने इस पर विस्तार से जानकारी दी है. डॉ. ठाकरान ने बताया कि किन लोगों को जिम के दौरान हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है और कौन से टेस्ट करवाकर और सावधानियां रखकर इस खतरे से बचा जा सकता है.