विज्ञापन
विशेष लिंक

शादी या किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो इन 2 चीजों को हाथ भी न लगाएं, पड़ सकते हैं लंबा बीमार

पार्टी में एन्जॉय करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत को दांव पर लगाकर नहीं. थोड़ा सावधान रहें, समझदारी से खाएं, और खूब मज़े करें बिना बीमार पड़े!

Read Time: 3 mins
Share
शादी या किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो इन 2 चीजों को हाथ भी न लगाएं, पड़ सकते हैं लंबा बीमार
अगली बार जब भी चाट या स्ट्रीट फूड खाने का मन करे, तो पहले देखें कि उसे बनाने वाला कितनी साफ-सफाई रख रहा है.

Health tips : जब भी हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं, तो हमारा मन करता है कि खूब खाएं-पिएं और एन्जॉय करें. तरह-तरह के पकवान देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है. लेकिन आपकी ये मौज-मस्ती कभी-कभी सेहत के लिए भारी पड़ सकती है. कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें पार्टी में खाने से आपको बचना चाहिए, वरना आप लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही दो चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर आपको तुरंत 'ना' कह देना चाहिए.

यह भी पढ़ें

आज भी होता है लड़कियों का 'खतना', यहां जानिए इस क्रूर प्रथा के पीछे की वजह

खुला रखा हुआ सलाद और कटे फल

जब फल और सब्जियां कट जाती हैं और खुले में पड़ी रहती हैं, तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया और धूल उन पर चिपक जाते हैं. गर्मी में तो ये बैक्टीरिया और तेजी से पनपते हैं.  कितने ही लोग उन्हें छूते हैं, कभी चम्मच से लेते हैं, कभी हाथ से ही उठा लेते हैं. सबके हाथ साफ हों, ये जरूरी नहीं. इससे भी जर्म्स एक से दूसरे तक फैलते हैं.

ताजगी का भ्रम

हमें लगता है कि ये ताजे हैं, क्योंकि ये कटकर रखे हैं. लेकिन जितना लंबा ये बाहर रहते हैं, उतने ही खराब होते जाते हैं, भले ही उनका रंग न बदला हो.

इन खुले रखे सलाद और फलों को खाने से आपको पेट दर्द, उल्टी, दस्त या फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. तो अगली बार जब भी ऐसा कुछ देखें, तो समझदारी दिखाएं और इससे दूर रहें.

अनहाइजीनिक चाट और स्ट्रीट फूड कॉर्नर

इंडिया में कोई भी पार्टी या शादी बिना चाट और स्ट्रीट फूड के अधूरी लगती है. टिक्की, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी – नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन जरा ठहरिए, गोलगप्पे हों या किसी भी चाट में इस्तेमाल होने वाला पानी, अगर वो साफ न हो, तो ये सीधा बीमारियों को दावत है. हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां गंदे पानी से ही फैलती हैं.

हाथों की सफाई

जो भैया आपको चाट बनाकर दे रहे हैं, क्या उनके हाथ साफ हैं? क्या उन्होंने ग्लव्स पहने हैं? अक्सर हम देखते हैं कि यही लोग नोट भी गिन रहे होते हैं और फिर उसी हाथ से हमें चाट बनाकर भी देते हैं. ये बहुत खतरनाक हो सकता है.

खुला खाना और मक्खियां

चाट के ठेले अक्सर खुले में होते हैं, जहां मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं. ये मक्खियां पने साथ न जाने कितनी बीमारियां लेकर आती हैं और खाने पर बैठ कर उसे दूषित कर देती हैं.

तो अगली बार जब भी चाट या स्ट्रीट फूड खाने का मन करे, तो पहले देखें कि उसे बनाने वाला कितनी साफ-सफाई रख रहा है. अगर आपको जरा भी शक हो, तो अपने स्वाद पर कंट्रोल करें और अपनी सेहत को बचाएं.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Party Food, Health Tips, Avoid Illness, Food Safety
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com