शादी या किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो इन 2 चीजों को हाथ भी न लगाएं, पड़ सकते हैं लंबा बीमार

Health tips : जब भी हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं, तो हमारा मन करता है कि खूब खाएं-पिएं और एन्जॉय करें. तरह-तरह के पकवान देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है. लेकिन आपकी ये मौज-मस्ती कभी-कभी सेहत के लिए भारी पड़ सकती है. कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें पार्टी में खाने से आपको बचना चाहिए, वरना आप लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही दो चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर आपको तुरंत 'ना' कह देना चाहिए.

जब फल और सब्जियां कट जाती हैं और खुले में पड़ी रहती हैं, तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया और धूल उन पर चिपक जाते हैं. गर्मी में तो ये बैक्टीरिया और तेजी से पनपते हैं. कितने ही लोग उन्हें छूते हैं, कभी चम्मच से लेते हैं, कभी हाथ से ही उठा लेते हैं. सबके हाथ साफ हों, ये जरूरी नहीं. इससे भी जर्म्स एक से दूसरे तक फैलते हैं.

हमें लगता है कि ये ताजे हैं, क्योंकि ये कटकर रखे हैं. लेकिन जितना लंबा ये बाहर रहते हैं, उतने ही खराब होते जाते हैं, भले ही उनका रंग न बदला हो.

इन खुले रखे सलाद और फलों को खाने से आपको पेट दर्द, उल्टी, दस्त या फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. तो अगली बार जब भी ऐसा कुछ देखें, तो समझदारी दिखाएं और इससे दूर रहें.

इंडिया में कोई भी पार्टी या शादी बिना चाट और स्ट्रीट फूड के अधूरी लगती है. टिक्की, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी – नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन जरा ठहरिए, गोलगप्पे हों या किसी भी चाट में इस्तेमाल होने वाला पानी, अगर वो साफ न हो, तो ये सीधा बीमारियों को दावत है. हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां गंदे पानी से ही फैलती हैं.

जो भैया आपको चाट बनाकर दे रहे हैं, क्या उनके हाथ साफ हैं? क्या उन्होंने ग्लव्स पहने हैं? अक्सर हम देखते हैं कि यही लोग नोट भी गिन रहे होते हैं और फिर उसी हाथ से हमें चाट बनाकर भी देते हैं. ये बहुत खतरनाक हो सकता है.

चाट के ठेले अक्सर खुले में होते हैं, जहां मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं. ये मक्खियां पने साथ न जाने कितनी बीमारियां लेकर आती हैं और खाने पर बैठ कर उसे दूषित कर देती हैं.

तो अगली बार जब भी चाट या स्ट्रीट फूड खाने का मन करे, तो पहले देखें कि उसे बनाने वाला कितनी साफ-सफाई रख रहा है. अगर आपको जरा भी शक हो, तो अपने स्वाद पर कंट्रोल करें और अपनी सेहत को बचाएं.

