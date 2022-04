How Much Water You Should Be Drinking In The Summer: गर्मियों के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी जाती है. डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं, ताकि गर्मी और धूप की वजह से शरीर में पानी की कमी न हो. हालांकि इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि आखिर एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए. कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ऐसे में हर दिन कितना जल, जीवन के लिए जरूरी है पहले ये जानना आवश्यक है. चिलचिलाती धूप और लू हमारे शरीर से ऊर्जा को छीन लेती है. धूप में जाने के बाद शरीर से निकलने वाले पसीने के साथ हमारा शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है.