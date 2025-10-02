विज्ञापन
डाइटीशियन से जानिए कलौंजी के बीज ग्लोइंग स्किन और शुगर मरीज के लिए क्यों है फायदेमंद

इंस्टाग्राम पेज पेज फ्राइज टू फिट पर शेयर वीडियो में हेल्थ न्यूट्रीशियन दीपशिखा जैन ने इसे स्किन से लेकर शुगर के लिए फायदेमंद बताया है. साथ ही कलौंजी के बीज खाने का तरीका भी शेयर किया है...

डाइटीशियन से जानिए कलौंजी के बीज ग्लोइंग स्किन और शुगर मरीज के लिए क्यों है फायदेमंद
कलौंजी के फायदे निश्चित रूप से हैं, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज हैं या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह जरूर लें.

Kalaunji ke beej : कलौंजी के छोटे काले बीज पोषक तत्वों से भरपूर हैं. यह बीज स्किन को चमकाने से लेकर शुगर कंट्रोल करने तक में असरदार साबित होते हैं. ऐसा हमारा नहीं बल्कि न्यूट्रीशिनिस्ट का कहना है. इंस्टाग्राम पेज पेज फ्राइज टू फिट पर शेयर वीडियो में हेल्थ न्यूट्रीशियन दीपशिखा जैन ने इसे स्किन और शुगर के लिए फायदेमंद बताया है.

उनका कहना है कि इस बीज में पाया जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को चमकदार, बाल को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. यही नहीं ये बीज शरीर की सूजन को भी कम करने में मदद करते हैं. जो लोग गठिया रोग और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए. तीसरा इस बीज का तेल या पाउडर शुगर के मरीजों के लिए रामबाण साबित हो सकता है. इसे डायबिटीज के मरीज खाली पेट या खाना खाने से पहले सेवन कर सकते हैं.

जरूरी बात: कलौंजी के फायदे निश्चित रूप से हैं, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज हैं या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह जरूर लें. वे आपको सही मात्रा और तरीके के बारे में बता पाएंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

