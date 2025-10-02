विज्ञापन
99% लोगों को नहीं पता है ब्रश करने का सही तरीका, जानिए यहां

Brushing Tips : आप इस टीथ ब्रशिंग टेक्नीक को अपना लेते हैं, तो आपके चेहरे पर एक हेल्दी मुस्कान हमेशा कायम रहेगी.

99% लोगों को नहीं पता है ब्रश करने का सही तरीका, जानिए यहां
correct way of brushing teeth : मुंह की बदबू और दांतों का पीलापन हो सकता है कम.

How to teeth brushing : अगर आप मुंह की बदबू, पीले दांत, मसूड़ों में खून आने से परेशान हैं, तो इसका मतलब आपने ओरल केयर में लापरवाही बरती है या फिर आपको ब्रश करने का सही तरीका नहीं मालूम. क्योंकि दांत से जुड़ी परेशानी इन्हीं दो वजहों से शुरू होती है. ऐसे में आज के इस लेख में हम आपको दांत की सफाई करने का सही नियम क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप अपने मोतियों जैसे दांतों को फिर फ्लॉन्ट करने और खुलकर मुस्कुराने से रोक न सकें...

कैसे करे दांतों की सफाई

इंस्टाग्राम पेज प्रगतिविद योगा पर शेयर एक वीडियो में बताया गया है कि सुबह पहले ब्रश न करें, बल्कि अपने जीभ को टंग क्लीनर से साफ करें, फिर पानी से कुल्ला करें. इसके बाद एक चम्मच नारियल तेल या फिर सीसम का तेल लीजिए औऱ इसे मुंह में लेकर कुछ देर तक घुमाइए, इसे ऑयल पुल्लिंग कहते हैं. फिर आप इस तेल को बाहर निकालकर कुल्ला कर लीजिए.

अब आप एक उंगली में थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने दांतों और मसूडों का मसाज दीजिए. मसाज करने के बाद आप 5 मिनट रुकेंगे फिर आप ब्रश करेंगे.

आप इस टीथ ब्रशिंग टेक्नीक को अपना लेते हैं, तो आपके चेहरे पर एक हेल्दी मुस्कान हमेशा कायम रहेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

How To Brush On Right Ways, How To Proper Way To Brushing, What Is The Right Ways To Brush
