99% लोगों को नहीं पता है ब्रश करने का सही तरीका, जानिए यहां

How to teeth brushing : अगर आप मुंह की बदबू, पीले दांत, मसूड़ों में खून आने से परेशान हैं, तो इसका मतलब आपने ओरल केयर में लापरवाही बरती है या फिर आपको ब्रश करने का सही तरीका नहीं मालूम. क्योंकि दांत से जुड़ी परेशानी इन्हीं दो वजहों से शुरू होती है. ऐसे में आज के इस लेख में हम आपको दांत की सफाई करने का सही नियम क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप अपने मोतियों जैसे दांतों को फिर फ्लॉन्ट करने और खुलकर मुस्कुराने से रोक न सकें...

कैसे करे दांतों की सफाई

इंस्टाग्राम पेज प्रगतिविद योगा पर शेयर एक वीडियो में बताया गया है कि सुबह पहले ब्रश न करें, बल्कि अपने जीभ को टंग क्लीनर से साफ करें, फिर पानी से कुल्ला करें. इसके बाद एक चम्मच नारियल तेल या फिर सीसम का तेल लीजिए औऱ इसे मुंह में लेकर कुछ देर तक घुमाइए, इसे ऑयल पुल्लिंग कहते हैं. फिर आप इस तेल को बाहर निकालकर कुल्ला कर लीजिए.

अब आप एक उंगली में थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने दांतों और मसूडों का मसाज दीजिए. मसाज करने के बाद आप 5 मिनट रुकेंगे फिर आप ब्रश करेंगे.

आप इस टीथ ब्रशिंग टेक्नीक को अपना लेते हैं, तो आपके चेहरे पर एक हेल्दी मुस्कान हमेशा कायम रहेगी.

