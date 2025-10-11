हमेशा थका महसूस करते हैं? बस कर लें ये काम यूं दौड़ेगा शरीर

Why Do I Feel So Tired All The Time: आजकल की भागदौड़ भरी जिंगदी में थकान एक आम समस्या बन गई है. चाहे ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां या किसी चीज का तनाव, ये सब हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं जैसे हेल्दी रहने के लिए शरीर को आराम की जरूरत होती है ऐसे ही स्ट्रेस को दूर करने के लिए दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है ताकि दिनभर की भागदौड़ के बाद भी हम फ्रेश महसूस कर सकें. अगर आप भी थकान दूर करने के आसान और प्राकृतिक तरीके ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल शरीर को स्फूर्ति देंगे, बल्कि मन को भी शांत रखने में मदद करेंगे. आइए जानते हैं थकान मिटाने के ऐसे प्रभावी घरेलू उपाय जो आपकी दिनचर्या को और बेहतर बना सकते हैं.

थकान महसूस होने का मुख्य कारण क्या है?

पूरी नींद लें: थकान का सबसे बड़ा कारण नींद की कमी है. इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. मोबाइल, टीवी या देर रात तक काम करने की आदतें नींद को प्रभावित करती हैं. इसलिए सोने से पहले इन चीजों का इस्तेमाल न करें.

इसे भी पढ़ें: घर बैठे इस सिंपल टेस्ट से जान सकते हैं हार्ट हेल्दी है या नहीं, मिनटों में पता चल जाएगा दिल का हाल

अच्छा खानपान: शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है. विटामिन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें जैसे फल, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें.

एक्सरसाइज: नियमित एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे न केवल शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, बल्कि बॉडी एनर्जेटिक भी बनी रहती है. इसलिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए योग और प्राणायाम जरूर करें.

पानी: डिहाइड्रेशन से शरीर सुस्त और थका हुआ महसूस कर सकता है. इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं. इससे न सिर्फ थकान दूर होगी, बल्कि शरीर फ्रेश भी रहेगा.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)