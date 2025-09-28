कच्ची हल्दी, सूखी हल्दी या फिर हल्दी पाउडर, क्या है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद, जानिए यहां

Haldi ke fayde : हल्दी हमारे किचन की सुपरहीरो है, जिसके बिना खाने का स्वाद अधूरा है. यह न सिर्फ खाने में स्वाद और रंग भरती है, बल्कि सेहत का भी ख्याल रखती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कच्ची हल्दी, सूखी हल्दी या फिर हल्दी पाउडर में से कौन हमारी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि हल्दी के इन अलग-अलग रूपों में क्या खासियत है.

कौन सी हल्दी ज्यादा अच्छी

अगर हम शुद्धता और पोषक तत्वों की बात करें, तो कच्ची हल्दी ज्यादा फायदेमंद होती है. क्योंकि इसमें करक्यूमिन की मात्रा ज्यादा होती है और इसके नेचुरल तेल भी बरकरार रहते हैं, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं.

अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिल पा रही है, तो आप अच्छी क्वालिटी की सूखी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप घर पर पीसकर पाउडर बना सकते हैं. ये भी एक अच्छा ऑपश्न है.

और अगर आप आसान तरीका चाहते हैं, तो अच्छे ब्रांड का हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बस ये सुनिश्चित करें लीजिए कि वो शुद्ध हो और उसमें मिलावट न हो किसी तरह की.

इन सब बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि तीनों ही रूप में हल्दी हमारे लिए फायदेमंद है. बस जरूरत है सही चुनाव करने की और अपनी पसंद और उपलब्धता के हिसाब से इसे अपने खाने में शामिल करने की.

हल्दी के फायदे

गठिया, जोड़ों का दर्द या शरीर में कहीं भी अंदरूनी सूजन हो, हल्दी उसमें बहुत राहत देती है. इसे रोज लेने से पुरानी बीमारियों से जुड़ी सूजन भी कम हो सकती है.

हल्दी फ्री रेडिकल्स को बेअसर करके हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखती है. हल्दी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाने में मदद करती है.

इसमें एंटी-वायरल, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो हमें सर्दी-खांसी, फ्लू और बाकी इन्फेक्शन्स से बचाते हैं.

ये गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं में भी राहत देती है. इसके अलावा, दिल को हेल्दी रखती है, त्वचा निखरती है और दिमाग तेज करती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)