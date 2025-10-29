विज्ञापन
आपकी ये आदतें कर रही हैं हड्डियों को लगातार कमजोर

Hadiya Kamjor Kyu Hoti Hai: अगर हम अपनी कुछ रोजमर्रा की आदतों में सुधार करें, तो लंबे समय तक हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं. आइए जानते हैं, किन आदतों की वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं.

Which deficiency makes bones weak?

Hadiya Kamjor Kyu Hoti Hai: आज के समय में गलत खान-पान और बदलता लाइफस्टाइल के कारण कमजोर हड्डियों की समस्या आम हो गई है, जिससे न केवल बुजुर्ग बल्कि युवा भी प्रभावित हो रहे हैं. हड्डियों के कमजोर होने से जोड़ों में दर्द, फ्रैक्चर का खतरा और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में अगर हम अपनी कुछ रोजमर्रा की आदतों में सुधार करें, तो लंबे समय तक हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं. आइए जानते हैं, किन आदतों की वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं.

हड्डियों की कमजोरी के क्या कारण हैं?

कैल्शियम और विटामिन डी की कमी: कैल्शियम हड्डियों का सबसे जरूरी पोषक तत्व है. इसके बिना हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. वहीं, विटामिन डी की मदद से शरीर कैल्शियम को अवशोषित करता है, लेकिन जब आप धूप में नहीं निकलते या आहार में विटामिन डी की कमी होती है, तो हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. इसलिए रोजाना सुबह कुछ देर धूप में जरूर बैठना चाहिए और अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और अंडे जैसी चीजों को शामिल करना चाहिए.

ज्यादा नमक: जरूरत से ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स का सेवन शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल सकता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है. इसलिए खाने में नमक की मात्रा सीमित रखें और जंक फूड की जगह घर का पौष्टिक खाना ही खाएं.

कम नींद: कम नींद और ज्यादा तनाव शरीर में हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकते हैं, जिससे हड्डियों की घनत्व घट सकती है. ज्यादा स्ट्रेस शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा सकता है, जो हड्डियों को कमजोर कर सकता है. रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें और दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

